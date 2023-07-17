Hangi ekşi meyveler kan şekerini düşürür

Editör: Naim Arıoğlu

Ekşi elmanın kanda şekeri yükseltmeyeceği ya da kalorisinin daha az olduğu ile ilgili bilgi yanlış mı?. Yanıt: Yanlış.

Ancak birçok kişi ekşi elma ayarak kan şekerinin düşeceğine inanıyor. Oysa kan şekerimizin yükselmesine neden olan farklı tatlarda olan meyvelerin ortak içerdiği karbonhidratlar… Karbonhidratların her bir cinsi farklı tatlılık derecesine sahip iken ayrıca meyvelerde tadın ekşi olup olmamasını sağlayan ise meyve asitleri. Sözgelimi , sitrik asit gibi.



Normalde meyvelerin 1 porsiyon miktarları yaklaşık 12-14 gram arasında karbonhidrat içerir.

Bunu ekşi elma üzerinden örneklendirecek olursak her 1 adeti ortalama 100 gram olup yaklaşık 14 gram karbonhidrata tekabül ediyor. Yani tadının ekşi veya tatlı olmasının elmanın karbonhidrat değerini değiştirmediği gerçeği dünyanın hangi ülkesinde olur, nerede yetiştirilirse yetiştirilsin aynı.

Şişmanlığın temelde fazla kalori tüketimine bağlı olarak vücudun sağlığı bozacak miktarda yağ olarak depolaması olduğuna göre yediğimiz yiyeceklerin tatlarının formu değil önemli olan yediğimiz miktarın vücudumuz üzerinde etkileri daha önemli.

Örneği tadı güzel olan ve nişasta içeriği yüksek havuç zayıflama diyetlerinde yasak, diyabetliler için ise yenirse hastalığın seyri daha da kötü olur bilgisi toplumda yaygın bir hatalı inanış.

Havucun glisemik indeksi düşüktür ve salatalara konulan 1 adet havuç ne kan şekerini arttırır ne de şişmanlamaya neden olur. Çünkü 1 adet havuç ortalama 7 gram kadar karbonhidrat içerir

Burada önemli sorun havuç gibi nişasta içeriği yüksek olan besinlerin yasaklanmasından çok nasıl yenileceğinin doğru anlatılmasıdır.

Karbonhidrat içeren yiyecekleri muhakkak beslenmemizde bulundurmalı fakat porsiyonlarına dikkat etmeliyiz.

Sözün özü; ekşi meyveler kesinlikle şekeri düşürmez…