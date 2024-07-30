Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek? SGK uzmanı açıkladı

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Hangi emekliye ne kadar fark ödenecek? SGK uzmanı açıkladı

SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekliye yapılacak zam farkını hesapladı. İşte tüm ayrıntılar...

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