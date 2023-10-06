Hangi epilasyon cihazları tehlikeli

Pandemiden etkilenen bazı sektörler halen eski ivmesine kavuşamazken, teknolojik gelişmeleri avantaja çeviren güzellik ve kişisel bakım merkezleri büyümeyi sürdürüyor.

Pandeminin ardından eski ivmesine kavuşan kişisel güzellik ve bakım sektöründe yoğun talep alan uygulamalardan lazer uygulamaları rağbette.

Epilasyonda en çok, kalıcı ve sağlıklı çözüm sunan buz lazerin rağbet gördüğünü söyleyen Estetisyen Sibel Maraşlı, patentsiz ve kalitesiz güzellik cihazlarının kullanıldığı merkezler hakkında uyarılarda bulundu.

Son teknolojiyle üretilen cihazlar kişilerin ihtiyaçlarına birebir çözüm bulurken, vücudun tüm bölgelerindeki istenmeyen tüylerin kolaylıkla yok edilmesini sağlayan lazer epilasyonlarının popüleritesi artıyor.

İvmesini artıran epilasyon pazarında güzellik merkezlerine taleplerin yükselmesini değerlendiren Sibel Maraşlı ise epilasyonda tüketicilerin ihtiyaçlarına ve doğru bilinen yanlışlara ışık tuttu.

Tüy almak için geliştirilen ürün ve cihazların doğru yöntemlerle kullanılmadığı takdirde birçok sağlık sorununa neden olabileceğini belirten Maraşlı, şöyle konuştu:

“Epilasyon cihazlarının doğru kullanılmadığı sürece olumsuz sonuçlara yol açması ise bu işlemi alanında yetkin profesyonellerin yapması gerekliliğini doğurarak, doğru güzellik ve bakım merkezini seçmenin önemini artırdı”

KALİTESIZ CİHAZLAR TEHLİKELİ

Estetisyen Sibel Maraşlı, bireylerin estetik merkezleri seçerken dikkat etmesi gereken konuları açıkladı:



“Bazı kişiler epilasyon maliyetlerini düşürmek istediği için standartların altında lazer ekipmanları kullanan merkezlere başvuruyor. Oysa kalitesiz cihazlar, ciltte tahriş, yanık ve alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bu gibi alanında yeterli deneyime ve ekipmana sahip olmayan merkezlere giden insanlara baktığımızda ise ilk sırada cildi koruma odaklı geliştirilen ve son zamanlarda çok rağbet gören buz lazer uygulamasını yaptırmak isteyenlerin olduğunu görüyoruz.”

BUZ LAZER...

Estetisyen Sibel Maraşlı, “Güvenli ve konforlu bir yöntem olan buz lazer epilasyon, merkezimizdeki en çok talep gören uygulamaların başında geliyor. Epilasyonun yanı sıra, farklı cilt tiplerine özel olarak uyguladığımız cilt bakımı ve lifting hizmetlerimizle de müşterilerimizin kusursuz bir görünüme sahip olmasını sağlıyoruz. Gelecek dönemde hizmet yelpazemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

DHA



