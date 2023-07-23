Hangi estetik uçuşa geçti

Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal ise dudak dolgusu yaptıracakları, hastalarının beklentilerini önceliklendiren uzmanları tercih etmeleri konusunda uyarıyor.

Dudak dolgusunun pandemi döneminden başlayarak 2028’e kadar yüzde 70’lik artış kaydederek 3,4 milyon dolar değerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dr. Hande Ulusal dudak dolgusu ile ilgili bilgiler verdi.

Ulusal, “Dudak dolgusunda başarısız uygulamaların psikolojik hasar bırakabilir” dişe uyardı ve şunları söyledi:

“Bazı araştırmalar, yağ ve implant maddeleri kullanılarak yapılan dudak dolgularının son 10 yılda yaklaşık yüzde 60 büyüdüğünü gösteriyor. Estetik alanında talep edilen işlemler sosyal medyanın etkisiyle her dönem farklılık gösteriyor. Son dönemin yükselen trendlerinden dudak dolguları, özellikle iki yıldır hastalarımızın sıklıkla başvurduğu işlemlerin başında geliyor. Bu süreçte kaydettiğimiz deneyimlerden hareketle, tek başına veya yüzey yenileme tedavileriyle birlikte yapılabilen dudak dolguları, yalnızca ince dudak yapısına sahip olan kadınlar tarafından da tercih edilmiyor. Dudaklar çizgilerini daha da belirginleştirmek, alt ve üst dudak boyutlarını eşitlemek ve dudaklarının yüzünün tamamında daha görünür hale getirerek ilgi çekici kılmak isteyenler de bu yöntemi kullanıyor”

“EN YAYGIN ESTETİK TEDAVİSİ”

Dudak dolgusunun günümüzde en yaygın minimal estetik tedavilerden biri olduğunu hatırlatan Dr. Ulusal, “Dünya genelinde dudak dolgusu yaptıranların sayısının artmasıyla paralel olarak, birçok hasta da alanında yeterli yetkinliğe sahip olmayan uzmanlardan dolayı doğal olmayan ya da sağlık açısından olumsuz sonuçlar doğuran uygulamalarla karşılaşıyor.” şeklinde konuştu.

Dudak dolgusunda kullanılan ruhsatsız ilaçlara ve tedavi yöntemlerine dikkat çeken Dr. Ulusal şöyle konuştu:

“Dudak dolgusunda hastaların en tereddüt etttiği durumların başında yüzle orantısız olan büyük dudaklar geliyor. Dolgu maddelerinin fazla enjekte edilmesiyle oluşan bu durum elbette yine uzmanlar tarafından belirlenen süre sonrasında düzeltilebiliyor. Ancak hastaların bu görüntülüyle karşılaşması psikolojik olarak negatif etkiye yol açabiliyor. Başarısız işlemlerin her sonucu da bu kadar masumane olmayabiliyor. Süreçte yapılan yanlışlar farklı komplikasyonlar doğurabiliyor”

HANGİ UYGULAMALAR BAŞARISIZ OLUR

Dudak dolgusu operasyonu sonrasında aşırı morarmaların yanlış bir uygulamaya işaret edeceğini vurgulayan Ulusal, “Hastaların bu gibi durumlardan kaçınmasının yolu ise tedavilerini gerçekleştirecek uzmanları seçerken, eğitimini ve deneyimini göz önünde bulundurmaktan geçiyor. Çünkü dudak dolgusu gibi insanların dikkatini doğrudan kişinin yüzüne çeken işlemlerin, alanında yetkin ve hastalarının beklentilerini önceliklendiren uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor” diye konuştu.

DHA