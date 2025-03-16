Diziler, televizyon kanallarının en büyük rekabet alanlarından birisi. Haliyle hemen hemen her gün çok sayıda dizi, izleyicisiyle buluşuyor. Peki, hangi günler hangi diziler izleniyor?

Pazartesi: ‘Uzak Şehir’ (Kanal D), açık ara önde. Ekran yolculuğuna başladığı günden beri tüm rekorları altüst etmeye göz dikti. ‘Kızıl Goncalar’ı (NOW TV) zirveden etti. Özeti bile çok izleniyor. Salı: ‘Kral Kaybederse’nin (Star TV) bu şekilde sürpriz yapacağını belki çoğu kimse tahmin etmiyordu. ‘Bahar’ı (Show TV) ve ‘Bir Gece Masalı’nı (atv) unutturup zirveye çıktı. Çarşamba: ‘Sahipsizler’ (Star TV) öyle bir çıkış yaptı ki, herkes ‘N’oluyor?’ sorusunu sordu. ‘Kuruluş Osman’ın (atv) tahtını salladı. ‘Leyla’ istikrarlı gidişini sürdürüyor. Aynı gün ekrana gelmeye başlayacak ‘Eşref Rüya’, bakalım hangi diziyi etkileyecek? Perşembe: ‘Hudutsuz Sevda’ (NOW TV), ‘İnci Taneleri’ne (Kanal D) bir tık fark atmışa benziyor. Cuma: ‘Kızılcık Şerbeti’ (Show TV), sezon başından bu yana liderliği bırakmıyor. Yıllardır ekranda olan ‘Arka Sokaklar’ (Kanal D), yarışta ‘Ben de varım’ diyerek takibi sürdürüyor.

Cumartesi: ‘Gönül Dağı’ (TRT 1), artık bir klasik oldu. Kim gelirse gelsin, fark etmiyor. Zirvenin tek sahibi olarak yoluna doludizgin devam ediyor. Onu taktından indirecek bir yapım, bakalım ne zaman yayına başlayacak? Pazar: ‘Teşkilat’ (TRT 1) için hangi yapımın rakip olduğu önemli değil. Çünkü, ne yayınlanırsa yayınlansın, zirvede tek başına. Kadrosu değişse bile fark etmiyor.

Zeynep Bastık dünyaya açılıyor

Dünya müzik endüstrisinin önemli şirketlerinden Southeast Records ve Universal Music ile Türkiye’den Hypers Music, Zeynep Bastık ile özel bir uluslararası iş birliği yaptı.

Berlin’de imzalanan anlaşma, Türk Pop Müziği’nin güçlü fenomenlerinden Zeynep Bastık’ın kariyerinde önemli bir dönüm noktasını işaret etti. Anlaşmada Zeynep Bastık’ın müzik ve menajerlik şirketi Hypers Music, Southeast Records ve Universal Music'in yöneticileri bir araya geldi.

Southeast Records ve Universal Music'in desteğiyle Zeynep Bastık, kariyerinde yeni bir döneme giriyor. Geçmiş başarıları ve bu yeni uluslararası ortaklık, Türk Pop Müziği’nin küresel çapta ilgi gördüğünü gösterirken Zeynep Bastık bu hareketin öncülerinden biri olarak öne çıkıyor. Sanatçı, yeni şarkılarıyla sınırları aşarak global arenada Türkiye’nin önemli temsilcilerinden biri olacak.

Anlamlı etkinlikte mini konser

İstanbul Kültür Sanat Derneği’nin ‘Kadın, Sanat ve Tıp’ temalı özel etkinliği, Gül Şen ev sahipliğinde Gayrettepe Dedeman Otel’de gerçekleşti.

Alanında uzman akademisyenler, sanatçılar ve bilim insanlarının katılımıyla sanatın ve tıbbın toplumsal yaşamdaki etkilerini derinlemesine ele alan etkinlikte Banu Zorlu da mini bir konser verdi.

Yeni şarkı çıkarmak kollarını sıvadığını söyleyen Banu Zorlu, “Yeni bir şarkı arıyorum. Eskiden çok güzel şarkılar buluyorduk. Ama şu anda baktığınız da genelde cover ve genel olarak üretim açığı var. Kendimde beste yapan birisiyim. Şu anda bende yapamıyorum, durdu” dedi.