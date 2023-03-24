Hangi ıhlamur kullanılmamalı

Türk Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, ıhlamurun etkili olmasında kullanılan çiçeklerin kalitesinin yanında hazırlama yöntemine de dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Prof. Sezik, “Açıkta, aktarda satılan ıhlamurlar kullanılmamalı. Çuvallarda, kutularda saklanan, kaç yıl önce toplandığı bilinmeyen, katıştırılmış olması muhtemel, mikroorganizma ve bu mikroorganizmaların meydana getirdiği aflatoksinler gibi zararlı maddeleri taşıyabilecek çiçeklerin kullanılmasının sağlığa yarar yerine zarar verebileceği de unutulmamalı” diye konuştu.