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Hangi ıhlamur kullanılmamalı

Türk Fi­to­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, ıh­la­mu­run et­ki­li ol­ma­sında nasıl hazırlanmasının önemli olduğunu açıkladı. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 07:32
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Hangi ıhlamur kullanılmaz

Hangi ıhlamur kullanılmamalı
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Türk Fi­to­te­ra­pi Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ek­rem Se­zik, ıh­la­mu­run et­ki­li ol­ma­sın­da kul­la­nı­lan çi­çek­le­rin ka­li­te­si­nin ya­nın­da ha­zır­la­ma yön­te­mi­ne de dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­nin altını çizdi.

Prof. Sezik, “A­çık­ta, ak­tar­da sa­tı­lan ıh­la­mur­lar kul­la­nıl­ma­ma­lı. Çu­val­lar­da, ku­tu­lar­da sak­la­nan, kaç yıl ön­ce top­lan­dı­ğı bi­lin­me­yen, ka­tış­tı­rıl­mış ol­ma­sı muh­te­mel, mik­ro­or­ga­niz­ma ve bu mik­ro­or­ga­niz­ma­la­rın mey­da­na ge­tir­di­ği af­la­tok­sin­ler gi­bi za­rar­lı mad­de­le­ri ta­şı­ya­bi­le­cek çi­çek­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­nın sağ­lı­ğa ya­rar ye­ri­ne za­rar ve­re­bi­le­ce­ği de unu­tul­ma­ma­lı­” diye konuştu.

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