Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı

Seçimin ikinci turunda sandıklarda müşahit ve görevli ihtiyacı olduğu ifade edildi. Oy ve Ötesi, hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğunu açıkladı.

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 1
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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 2

Seçimin 14 Mayıs'ta sonuçlanamaması ve ikinci tura kalmasının ardından gözler, ikinci turun yapılacağı tarih yani 28 Mayıs'a çevrildi.

Her seçim öncesi yaşanan sandık güvenliği sorunu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan sonra da gündeme geldi.

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 3

28 Mayıs seçimleri için hangi ilde kaç sandık müşahidi ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 4

Oy ve Ötesi, ihtiyaç duyulan müşahit sayısını il il paylaştı.

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 5

İşte Oy ve Ötesi'nin paylaştığı o liste:

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 6

Gümüşhane: 505

Kastamonu: 1368

Çankırı: 570

Sivas: 1892

Yozgat: 1012

Erzincan: 747

Ağrı: 917

Erzurum: 1695

Bitlis: 1695

Siirt: 1695

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 7

Karaman: 418

Niğde: 502

Konya: 3052

Ordu: 1256

Burdur: 1012

Bingöl: 422

Amasya: 571

Mardin: 1084

Kırşehir: 399

Bartın: 333

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 8

Kahramanmaraş: 1647

Elazığ: 1112

Kütahya: 1083

Artvin: 424

Nevşehir: 497

Giresun: 872

Tunceli: 218

Kırıkkale: 458

Adıyaman: 920

Osmaniye: 733

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 9

Kilis: 289

Aksaray: 707

Afyonkarahisar: 1348

Şanlıurfa: 2922

Tokat: 1012

Kars: 506

Sinop: 549

Muş: 596

Malatya: 1316

Iğdır: 324

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 10

Trabzon: 1236

Bolu: 571

Bilecik: 373

Şırnak: 570

Rize: 535

Isparta: 568

Van: 1142

Zonguldak: 741

Uşak: 446

Karabük: 345

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 11

Düzce: 459

Diyarbakır: 1566

Edirne: 373

Manisa: 1486

Samsun: 1381

Kayseri: 1274

Hakkari: 223

Gaziantep: 1527

Batman: 481

Kırklareli: 345

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Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı 12

Sakarya: 859

Hatay: 789

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