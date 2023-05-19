Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı

Seçimin ikinci turunda sandıklarda müşahit ve görevli ihtiyacı olduğu ifade edildi. Oy ve Ötesi, hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğunu açıkladı.
Seçimin 14 Mayıs'ta sonuçlanamaması ve ikinci tura kalmasının ardından gözler, ikinci turun yapılacağı tarih yani 28 Mayıs'a çevrildi.
Her seçim öncesi yaşanan sandık güvenliği sorunu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan sonra da gündeme geldi.
28 Mayıs seçimleri için hangi ilde kaç sandık müşahidi ihtiyacı olduğu ortaya çıktı.
Oy ve Ötesi, ihtiyaç duyulan müşahit sayısını il il paylaştı.
İşte Oy ve Ötesi'nin paylaştığı o liste:
Gümüşhane: 505
Kastamonu: 1368
Çankırı: 570
Sivas: 1892
Yozgat: 1012
Erzincan: 747
Ağrı: 917
Erzurum: 1695
Bitlis: 1695
Siirt: 1695
Karaman: 418
Niğde: 502
Konya: 3052
Ordu: 1256
Burdur: 1012
Bingöl: 422
Amasya: 571
Mardin: 1084
Kırşehir: 399
Bartın: 333
Kahramanmaraş: 1647
Elazığ: 1112
Kütahya: 1083
Artvin: 424
Nevşehir: 497
Giresun: 872
Tunceli: 218
Kırıkkale: 458
Adıyaman: 920
Osmaniye: 733
Kilis: 289
Aksaray: 707
Afyonkarahisar: 1348
Şanlıurfa: 2922
Tokat: 1012
Kars: 506
Sinop: 549
Muş: 596
Malatya: 1316
Iğdır: 324
Trabzon: 1236
Bolu: 571
Bilecik: 373
Şırnak: 570
Rize: 535
Isparta: 568
Van: 1142
Zonguldak: 741
Uşak: 446
Karabük: 345
Düzce: 459
Diyarbakır: 1566
Edirne: 373
Manisa: 1486
Samsun: 1381
Kayseri: 1274
Hakkari: 223
Gaziantep: 1527
Batman: 481
Kırklareli: 345
Sakarya: 859
Hatay: 789