Hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğu belli oldu. Oy ve Ötesi paylaştı

Seçimin ikinci turunda sandıklarda müşahit ve görevli ihtiyacı olduğu ifade edildi. Oy ve Ötesi, hangi ilde kaç müşahit ihtiyacı olduğunu açıkladı.