Hangi insanların bağışıklıkları daha sağlam

Bir araştırma, iyi görünen çekici insanların bağışıklık sisteminin de genelde daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Hangi insanların bağışıklıkları daha sağlam

Editör: Erkavim Yıldırım

Kan testiyle yürütülen araştırmada, simetrik yüz hatlarının vücudun enfeksiyonla daha iyi savaştığının bir göstergesi olabileceği sonucu çıktı.

Araştırmayı yöneten Teksas Christian Üniversitesi'nden Summer Mengelkoch, “Bir bara gidip konuşmak için çekici birilerini arayan insanlara ‘Dış görünüş her şey değildir' denir. Ama aslında kaliteli bir eş bulmakla ilgili içgüdülerine uyuyorlar” dedi.

Araştırma kapsamında 152 kadın ve erkekle çalışıldı.

Daha sonra da 492 kişiyle internette anket yapıldı. Katılımcılardan kendilerini ne kadar güzel bulduklarını puanla ifade etmeleri istendi.

Sonuçta kendilerini yakışıklı ve güzel bulan kişilerin kan testlerindeki değerleri de daha iyi çıktı.

Bu kişilerde enfeksiyonla savaşma oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, insanların genelde sağlıklı eşler istemeleri nedeniyle daha güzel görünen insanlara yöneldiğini düşünüyor.

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