Apple iOS 17’yi Eylül ayında yeni iPhone 15 ile tanıtacağı söyleniyor. iPhone kullanıcıları hangi iPhone modellerinin iOS 17 güncellemesi alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, hangi iPhone’lar iOS 17 güncellemesi alacak? Hangi iPhone’lara iOS 17 güncellemesi gelmeyecek?

Apple geçtiğimiz günlerde düzenlediği WWDC 2023'le iOS 17'yi de tanıtmıştı. iOS 17'ye ilişkin yeni detaylar ortaya çıkarken güncellemenin hangi modellere geleceği de belli oldu. Apple her sene olduğu gibi bu yılda yeni iOS sürümüyle eski telefon modellerinden birine destek vermeyi bıraktı.

iOS 17'nin Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 ailesiyle birlikte kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

- iPhone 14 serisi

- iPhone 13 serisi

- iPhone SE 2023

- iPhone SE 2022

- iPhone 12 serisi

- iPhone 11 serisi

- iPhone XS ve XS Max

- iPhone XR

İOS 17 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK İPHONE MODELLERİ

Apple her yeni modelle beraber eski cihazların bir kısmına verdiği güncelleme desteğini sonlandırıyor. iOS 17'nin bu telefonlara gelmesi beklenmiyor.

- iPhone 8 ve 8 Plus

- iPhone X

iOS 17 NEDİR?

- Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

- Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

- Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

- Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

- Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

- Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

- El feneri parlaklık kaydırıcısı