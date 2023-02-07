7 Şubat Salı TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 7 Şubat Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Şubat Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Şubat Salı bugün hangi diziler var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?
Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programları yapıyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Bu Sabah
10:00 Güzel Günler
12:00 Show Ana Haber (Deprem Özel)
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel
23:00 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)
00:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Arıza
05:30 Bir Şansım Olsa
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 A Haber Deprem Özel
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 A Haber Deprem Özel
19:00 ATV Ana Haber
20:00 A Haber Deprem Özel
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Deprem Özel
16:00 Deprem Özel
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
03:00 Yeniden Başlamak (Yabancı Sinema)
05:00 Kavak Yelleri
FOX TV YAYIN AKIŞI
07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
23:30 Ego
02:00 Taçsız Prenses
04:15 Hayatımın Şansı
06:15 Yalnız Kalpler
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Yerli Dizi Tekrar
13:00 Yerli Dizi Tekrar
16:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
20:00 Gecenin Ucunda
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30Toprak İle Fidan
03:30 Baba Ocağı
05:30 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:30 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:40 TRT Haber Ortak Yayını
13:10 Kasaba Doktoru
15:30 Adını Sen Koy
16:40 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yürek Çıkmazı
00:10 Yerli Dizi
03:10 Kasaba Doktoru
05:30 Kapanış
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