7 Şubat Salı TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

İzleyiciler 7 Şubat Salı TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 7 Şubat Salı haftanın ikinci gününde televizyonda ne var, yayın akışı nasıl gibi soruları yanıtladık. Peki, 7 Şubat Salı bugün hangi diziler var? Hangi kanalda deprem özel yayını var?

Haftanın ikinci gününde merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından televizyon kanalları Deprem Özel programları yapıyor. Hangi kanalda deprem özel yayını var? İşte ayrıntılar..

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Bu Sabah

10:00 Güzel Günler

12:00 Show Ana Haber (Deprem Özel)

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme (Deprem Özel)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Fatih Altaylı İle Teke Tek Deprem Özel

23:00 Ateş İle Yangın (Yabancı Sinema)

00:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Arıza

05:30 Bir Şansım Olsa

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 A Haber Deprem Özel

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 A Haber Deprem Özel

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A Haber Deprem Özel

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Deprem Özel

16:00 Deprem Özel

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Yargı

03:00 Yeniden Başlamak (Yabancı Sinema)

05:00 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:15 İlker Karagöz İle Çalar Saat

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

23:30 Ego

02:00 Taçsız Prenses

04:15 Hayatımın Şansı

06:15 Yalnız Kalpler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Yerli Dizi Tekrar

13:00 Yerli Dizi Tekrar

16:00 Söz

18:15 Star Ana Haber

20:00 Gecenin Ucunda

00:30 Yerli Dizi Tekrar

02:30Toprak İle Fidan

03:30 Baba Ocağı

05:30 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:00 Deprem Özel/ TV8-NTV Ortak Yayın

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:40 TRT Haber Ortak Yayını

13:10 Kasaba Doktoru

15:30 Adını Sen Koy

16:40 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yürek Çıkmazı

00:10 Yerli Dizi

03:10 Kasaba Doktoru

05:30 Kapanış