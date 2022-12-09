Kabarık gelen doğalgaz faturasından dert yanan vatandaş çareyi az yakan kombilerde arıyor. Hangi kombinin daha az yaktığını araştıran vatandaş doğalgaz faturasının nasıl daha az geleceğini merak ediyor. Peki, Hangi kombi daha az yakıyor? Doğalgaz faturası nasıl daha az gelir?

Uzmanlar kombiyi doğru kullanmanın hem bütçe hem de sürdürülebilirlik için önemine dikkat çekiyor. Özellikle de yoğuşmalı kombiler enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

Yoğuşmalı kombiler, yanma sonucunda oluşan baca gazı içindeki su buharı enerjisinden de faydalanarak daha yüksek bir verim sağlıyor. Bu şekilde enerji maliyetlerini ve emisyonlarını yüzde 20’ye kadar azaltmak mümkün oluyor.

Yoğuşmalı kombi oda termostatı ile kullanıldığında ise bu oran yüzde 30’lara varan değerlere çıkıyor. Binanın bazı kısımları ısıtılmadığında veya yetersiz ısıtıldığında binanın malzemesinin de zarar görebileceği belirtildi.

Odalarda sıcaklığın ayrı ayrı kontrol edilebilmesi için termostatik vana kullanımı önerilirken; bu sayede sıcaklığın gereksinime göre ayarlanabileceği ve radyatör sisteminin hesaplı çalışmasının sağlanabileceği kaydedildi.