Hangi liderin kaç takipçisi var

Twitter’da Recep Tayyip Erdoğan’nın takipçi sayısı 20 milyon 436 bin, takip ettiği hesap sayısı ise 150. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 milyon 316 bin takipçisi var, takip ettiği hesap sayısı 4. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in takipçi sayısı 6 milyon 145 bin, takip ettiği kişi sayısı ise 1307. MHP lideri Devlet Bahçeli’yi 5 milyon 630 bin kişi takip ediyor.