Pek çok zincir marketleri Ocak ayı boyunca temel gıda ürünlerinde fiyat sabitleyeceklerini duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati fiyat sabitleme çağrısında bulunmuştu. Peki, Hangi marketler fiyat sabitledi? BİM, A101, ŞOK, MİGROS fiyat sabitledi mi?

Türkiye’nin market ağına en fazla sahip olan zincir marketleri sırayla fiyat sabitleme yaptıklarını duyurdu. Ocak ayı boyunca temel gıda ürünlerinde fiyat sabitleme yaptıklarını duyuran zincir marketlerin hangileri olduğu ve hangi ürünlerde fiyat sabitleme yaptıkları merak ediliyor.

HANGİ MARKETLER FİYAT SABİTLEME YAPTI?

İlk olarak Şok marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyat sabitleme yapacaklarını duyurdu.

BİM'den yapılan açıklamada ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi. BİM'in internet sayfasında yapılan açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.

A101 marketlerde ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleme kararı aldığını duyurdu. Bu kapsamda, 12 bini aşkın mağazasıyla Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren A101, bu kararının yanı sıra haftalık kampanyalarla da ürünlerini uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edecek. A101, hem tüketicilerin alım gücünün korunmasını hem de ülke ekonomisine destek olmayı amaçlıyor.

Migros da ocak ayı boyunca un, yağ, çay, şeker, bakliyat, deterjan, çocuk bezi gibi en temel ihtiyaç ürünlerini içeren Migros markalı 419 üründe fiyat sabitlemesine gittiğini açıklamıştı.

CarrefourSA da ocak ayında gıda ve gıda dışı ürün kategorilerinde 20 bin üründe yüzde 20'den yüzde 40'a varan indirimler uygulama kararı alarak çağrıya destek verdiğini belirtmişti.

Happy Center da yeni yılla birlikte gıda ve gıda dışı ürünlerde etiket fiyatlarını yüzde 10 ila 20 arasında düşürdüklerini, et ve süt ürünlerinde ise arza bağlı olarak ilerleyen süreçte indirim yapabileceklerini duyurmuştu.