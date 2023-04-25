Hangi meslekler Pnömokonyoz yapıyor

Uzmanlar bazı mesleklerde çalışan 40 yaş üzeri erkeklerde pnömokonyoz denen geri dönüşümsüz akciğer hastalıklarının sık görüldüğünü açıkladı.

Hangi meslekler Pnömokonyoz yapıyor

Erkeklerde sık görülen sağlık sorunlarının başında akciğer hastalıkları geliyor. Özellikle 40 yaş üzerindeki erkeklerde meslek hastalıklarına yakalanma riski artıyor. Uzmanlar kimyasal madde, kot taşlama veya kömür madenciliği işlerinde çalışan 40 yaş üzeri erkeklerde aşırı miktarda kömür ve kimyasal tozlara maruz kalma sonucu pnömokonyoz denen geri dönüşümsüz akciğer hastalıklarının sık görüldüğünü söyledi.

Erkeklerde sık görülen sağlık sorunlarının başında akciğer hastalıkları geliyor. Özellikle 40 yaş üzerindeki erkeklerde meslek hastalıklarına yakalanma riski artıyor. 40 yaş üzeri erkekleri tehdit eden diğer hastalıklar ise şöyle:

Kişi sigara kullanıyor ve arada bir alkol alıyorsa, birtakım akciğer ve karaciğer hastalıkları meydana gelebiliyor. Bunlar daha çok kronik bronşit, KOAH, amfizem, karaciğer yağlanması ve siroz olabiliyor. Kalp hastalıkları bütün dünyada erkeklerde daha sık görülmektedir. Sigara, alkol, kolesterol, tansiyon ve diyabetin varlığı; kalp damarlarında tıkanıklığa ve kalp krizine yol açar. Bu hastalıklar kalbin pompa yapma fonksiyonunu bozar ve kalp yetersizliği meydana gelir. Yine sigaranın alkolün ve stresin etkisinde kalan erkeklerde kalbin atış ritminde de bazı bozukluklar görülebilir.

40’INI GEÇEN HER ERKEK BUNU KESİNLİKLE

Akciğer, kalp, karaciğer ve prostat hastalıkları 40 yaşını geçen erkeklerde daha fazla görülüyor.

Erkeklerin kâbusu olan prostat büyümesi, 45–50 yaşlardaki her 4 erkekten birinde görülür. Prostat büyümesi, özellikle idrar yollarının düzenli şekilde çalışmasını engeller. Prostat hastalığı; erkeklerde az idrar yapma, kesik kesik idrar yapma, idrarını tam yapamama hissi ve cinsel fonksiyonların bozulması şeklinde olur. Prostat kanseri de bu tür belirtiler verir. Bu nedenle 40 yaş üzeri erkeklerin senede bir kez PSA testiyle prostat kontrollerini yaptırmaları gerekiyor.

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