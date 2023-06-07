Hangi meyve cilde en iyi yarar sağlıyor

Editör: Naim Arıoğlu

Cilt uzmanı Ahmet Akın kış aylarında tüketilen greyfurt meyvesinin cilt üzerindeki etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle içeriğinde bulunan kolajen ile cildin yaşlanmasını önlediğini ve ciltte oluşan lekelerin rengini açtığını vurgulayan Ahmet Akın, şunları söyledi:

“İnsan vücudunda yaş ilerledikçe kolajen üretimi azalıyor. Bu üretimin azalmasıyla birlikte cildimizde yaşlanma yavaş yavaş ortaya çıkar. Kolajen eksikliğinin yansımaları en çok cildimizde görülüyor; cildimiz sıkılığını kaybederek sarkar, matlaşır ve kırışıklar kaçınılmaz hale gelir. Son yıllarda güzellik ve besin takviyesi sektörünün gözdesi olan kolajen, ayrıca eklem kıkırdaklarından tendonlara, dişlerden tırnaklara kadar pek çok organ ve dokulara fayda sağlıyor. İnsan vücudunda en çok bulunan protein olan kolajenin temel görevi; vücudun kemik, kıkırdak ve kas dokularına yapısal destek vermek olarak biliniyor.

Kolajeni vücudumuz kendi üretiyor. Ancak 25'li yaşlardan itibaren vücudumuzda kolajen üretimi yavaşlamaya başlarken, 35'li yaşlardan sonra yavaşlama hızını artırıyor, bunun sonucunda olumsuz etkiler kendini daha fazla gösteriyor. Bu protein et balık ve yumurta beyazı gibi yiyeceklerde olduğu bilinse de kış meyvelerinden biri olan greyfurtta da önemli miktarda bulunuyor”

Cilde en iyi yarar sağlayan meyveler ise şöyle:

Elma ve kırmızı soğan; cildi güzelleştiren kuversetin içerir.

Bunlar dışında bütün “ berry” grubu meyveler; örn; üzüm, kırmızı üzüm, yaban mersini, dut özellikle de karadut, kızılcık, ahududu, çilek, polifenoller, resveratrol, gibi antioksidan içerikleri ile cildi güzelleştirir.

Siyah ve yeşil çay; kateşin içeriği ile cilde faydalıdır. Özellikle yeşil çayda kateşinler daha fazladır.

Kivi, portakal, taze yeşilbiber, maydanoz, C vitamini içeriği ile cildin tazeliğini korumasını sağlar.

İHA