Hangi meyvelerin kabukları yararlı

Bazı meyvelerin kabukları kendisinden daha fazla yararlı. Kimisi cilt maskesi olarak kulanılıyor, kimisi çeşitli hastalıklara fayda sağlıyor. İşte o meyveler ve kabukları:

ELMA KABUĞU

Elmanın içerdiği lifin yarısı kendi kabuğunda gizli, bu nedenle elma kabuğu hem çok değerli hem de A ve C vitaminleri ile potasyum deposu. Bu kabuklar, sağlıklı kemik gelişimi için de katkı sağlar.

KİVİ KABUĞU

Genellikle soyularak yenilen bir meyve olan kivinin kabuğunda etli kısmından çok daha fazla C vitamini olduğunu bilmemiz gerekir. Aynı zamanda antioksidan özelliğine de sahip olan kivinin kabuğunu cilde sürmek de cilt tonunu düzenliyor.



PORTAKAL KABUĞU

Mutlaka saklamanız gereken meyve kabuklarının başında geliyor. İçerisinde bulunan maddeler sayesinde portakal kabuğu, cilt bakımı için çok doğal ve etkili bir madde. Bunu cildinize sürerek siyah noktalardan ve yağlı görünümünden kurtulabilirsiniz. Ayrıca kabuğun kendisini yemek de oldukça faydalı.

MUZ KABUĞU

Antioksidan, mineral ve vitamin kaynağı olan muz kabuğunu, yara ve sivilcelerinizin iyileşmesi için yüzünüze sürebilirsiniz. Ayrıca muz kabuğu, böcek ısırıklarına karşı da iyileştirici bir etkiye sahiptir. En önemli özelliklerinden biri de, dişleri beyazlatması.