Hangi müzikle kilo verilir? Uzmanlar zayıflamanın formülünü açıkladı

Yemek yerken dinlediğiniz müzik türünün, hem yediğiniz miktar hem de yemek sırasında hissettiğiniz doygunluk seviyeniz üzerinde doğrudan etkisi olabilir. Özellikle, müziklerin temposu ve tonlaması iştahınızı artırabilir ya da azaltabilir.

ARAŞTIRMALAR NE SÖYLÜYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yemek yerken dinlenen müzik türünün insanların yeme davranışlarını etkilediğini gösteriyor.

2016 yılında yapılan bir araştırmada, insanların hızlı tempolu müzik dinlerken daha fazla yemek yediği, sakinleştirici ve yavaş tempolu müzik dinlerken ise daha az yemek yediği gözlemlendi. Bu çalışma, müziğin sinir sistemi üzerindeki etkisini de gözler önüne serdi.

Londra Üniversitesi'nde beslenme bilimleri profesörü Dr. Emily Walker, "Müzik, vücudun yemekle ilişkili sinirsel tepkilerini yönlendirebilir. Yavaş tempolu klasik müzik dinlemek, sakinleşmenize ve yavaş yemek yemenize neden olabilirken, hızlı tempolu popüler müzikler, daha hızlı yemeye ve daha fazla kalori almaya yol açabiliyor" diye açıkladı.

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KLASİK MÜZİK İLE ZAYIFLAMA: MÜZİK VE DUYGUSAL DURUMUN ROLÜ

Klasik müziğin iştahı nasıl etkilediğine dair birçok bilimsel araştırma yapıldı.

Beslenme psikolojisi alanında çalışan bir psikolog olan Dr. Julia Harrison, "Klasik müzik, beyin üzerinde sakinleştirici bir etki yaparak kişilerin yemek yeme hızlarını azaltmalarına yardımcı olabilir. Aynı zamanda klasik müzik dinlemek, rahatlamayı teşvik eder ve genellikle yemekle ilişkili stresin azalmasına yardımcı olur. Bu da daha küçük porsiyonlarla doygunluk hissi oluşturabilir" açıklamasını yaptı.

Birçok çalışmada, sakinleştirici müziklerin, kişilerin yavaş yavaş ve daha bilinçli şekilde yemelerine yardımcı olduğu gözlemlendi. Bu da kişilerin daha az yemek yemelerine ve aşırı yemek yeme eğiliminden kaçınmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, müzikle birlikte yapılan meditasyon tarzındaki uygulamalar da iştahı kontrol etmede etkili olabilir.

Özellikle, Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırma, sakinleştirici ve rahatlatıcı müziklerin yemekle ilişkilendirilmesi durumunda, insanların yavaş yavaş yemek yemeyi tercih ettiğini ve bu sayede daha az kalori aldıklarını ortaya koymuştur. Bununla birlikte, müziğin yemek yerken iştah kontrolü üzerindeki etkisi yalnızca ruh halini değil, aynı zamanda beynin hangi duygusal yollarla yemekle ilişkilendirildiğini de etkiler.

Tersine, hızlı tempolu müzikler veya yoğun ritmik müzikler iştahı artırabiliyor. Özellikle popüler müzik türleri ve dans müziklerinin, bireyleri daha hızlı yemek yemeye teşvik ettiği gözlemleniyor.

Sinirbilimci ve psikolog Dr. Thomas Green, "Hızlı tempolu müzik, vücudu harekete geçirebilir ve kişileri daha hızlı yemeye yönlendirebilir. Bu müzikler, beynin hızlı hareket etme ve dikkatini dağılma dürtülerini uyarır, bu da yeme davranışlarını hızlandırabilir" dedi.

2018'de yapılan bir araştırma, hızlı tempolu müzikle yemek yiyen kişilerin, yavaş müzikle yemek yiyen kişilere göre daha fazla kalori aldığını ve daha kısa sürede daha fazla porsiyon tükettiklerini ortaya koydu. Bu da, popüler müziklerin iştahı artırma potansiyeline işaret ediyor.

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MÜZİK SEÇİMİNİZİN YEME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yemek sırasında dinlenen müzik türü yalnızca yemek yeme hızını değil, aynı zamanda kişilerin yeme alışkanlıklarını da değiştirebilir. Hızlı tempolu müzik, yemek yeme sürecini bir yarışa dönüştürürken, sakinleştirici müzikler yemek deneyimini bir ritüele dönüştürebilir.

Yapılan bir başka araştırmada, sakin müzik dinleyen kişilerin genellikle daha küçük porsiyonlar tükettiği ve yavaşça yemek yedikleri; buna karşın, hızlı müzik dinleyen kişilerin çok daha hızlı ve fazla yemek yedikleri gözlemlendi.

Beslenme ve davranış psikolojisi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan bir diğer uzman olan Dr. Claire Roberts,"Müzik, yalnızca ruh halimizi etkilemekle kalmaz, aynı zamanda davranışlarımız üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir. Dinlediğimiz müzik, beynimizin duygusal merkezlerini harekete geçirir ve yemekle ilgili kararlarımızı değiştirebilir" şeklinde açıklamada bulundu.

İŞTAH KONTROLÜ İÇİN MÜZİK SEÇİMİ ÖNEMLİ

Yemek yerken dinlediğiniz müzik türü, yemek yeme alışkanlıklarınızı etkileyebilir ve dolayısıyla iştahınızı kontrol etmenizde önemli bir rol oynar. Klasik müzik dinlemek, sakinleşmenize ve yavaş yemek yemenize yardımcı olabilirken, hızlı tempolu müzikler iştahınızı artırabilir ve daha fazla yemek yemenize yol açabilir. Beslenme alışkanlıklarınızı iyileştirmek için müzik seçiminizi bilinçli olarak yapmanız, sağlıklı kilo kontrolü konusunda önemli bir faktör olabilir.