Hangi saatteki uyku daha çabuk büyütür

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar çocukların hangi saatlerde en sağlıklı büyüdüğü hakkında bilgiler verdi. İşte o bilgiler…

Hangi saatteki uyku daha çabuk büyütür

Yapılan çalışmalar; çocuklarda yeterli ve kaliteli uykunun bağışıklığın güçlenmesinden zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine dek çok önemli rol oynadığını ortaya koyduğundan anne babalar çocuklarının hem sağlığı hem de okul başarısı açısından endişe duyuyor. Günümüzde televizyon, tablet, akıllı telefon gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla pek çok anne baba çocuklarının geç yatmasından şikayet ediyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İmre Gökyar, çocukların saat 22:00'den önce mutlaka uykuya dalması gerektiğini belirterek şu tavsiylerde bulundu.

SESSİZLİK ŞART MI Mİ?

"Uyku zamanı kesinlikle değişmemeli. Akşam yemeğinden sonra hafif oyun zamanı, banyo, diş fırçalama, bir masal veya kitap saati ve yatağa gidiş planını birlikte oluşturun. Ekranları yatmadan en az 2 saat önce kapatın. Uykudan önce stresi azaltın. Oda sıcaklığı 18-21 derece aralığında olmalıdır. Yumuşak çarşaflar, loş ışık, sessizlik çocuğun gündüzle geceyi ayırt etmesinde yardımcı olur."

BEBEK VE ÇOCUKLAR NE KADAR UYUMALI?

0-1 aylık bebekler 16.5 saat,

1-8 ay arası bebekler gündüz

3-3.5 saat ve gece 10-11 saat,

9-14 ay arası bebekler 2-2.5 saat gündüz ve 10-11 saat gece,

15-24 ay arası gündüz tek uykuya geçiş zamanı olup 2-2.5 saat gündüz ve 10-11 saat gece,

3-5 yaş arası uyku ihtiyacı

6-13 yaş arası 9-11 saat, Gençlikte 8-10 saat.

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