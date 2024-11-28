Hangi saatten sonra yemek yemek kilo almayı hızlandırıyor? Uzmanlar ve bilim bu konuda ne diyor?

Kilo vermek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek için yemek saatleri önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

Yemekleri belirli saatlerde tüketmek, metabolizmayı hızlandırarak kilo kaybına katkıda bulunabileceğinin altı çizildi.

Ancak, hangi saatten sonra yemek yemek kilo almayı hızlandırıyor? Bu konuda yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, bazı önemli buluşlar ortaya koydu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ...

Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, belirli saatlerde yemek yemek metabolik sağlık açısından faydalı olduğu ortaya konuldu.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ve Columbia Üniversitesi'nden araştırmacılar, gündüz saatleriyle sınırlanan kalorilerin, vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğini engellediğini bulmuşlardı. Bu nedenle, akşam gece saatlerinde yemek yemek, glikoz toleransını artırabilir ve kilo almanın riskini artırabilir.

Başka bir araştırmada ise, 23:00-05:00 arasında yemek yiyen kişilerin, gündüz saatleriyle sınırlayanlara göre günde yaklaşık 500 kalori daha fazla tükettiği bulundu. Bu durum, günde daha fazla kalori almanın kilo almanın bir nedeni olabileceğini gösterdi.

Doktorlar ve beslenme uzmanları, akşam yemeğini en geç 18:00 ile 20:00 arasında tüketmeyi önerdi. Bu saat diliminde yemek yemek, sindirim sürecini kolaylaştırır ve kilo verme sürecini hızlandırabilir. Ayrıca, akşam yemeğini hafif ve dengeli yapmak da önemli.

Yemek saatleri, kilo kontrolü ve metabolik sağlık açısından önemli.

Gündüz saatleriyle sınırlanan kalorilerin, vücudun kan şekerini düzenleme yeteneğini engellediği ve akşam gece saatlerinde yemek yemekin kilo almanın riskini artırdığı bilinmekte. Bu nedenle, yemek saatlerini dikkatlice planlamak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek, kilo verme ve genel sağlık açısından faydalı.