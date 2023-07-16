Hangi sebzeler DNA’yı olumsuz etkiler

Diyetisyen Emre Uzun, Hangi sebzelerin DNA’yı etkilediğini açıkladı.

Hangi sebzeler DNA’yı olumsuz etkiler

Editör: Naim Arıoğlu

HÜCRE TAHRİBATINI ENGELLEYEN BESİNLER HANGİLERİ

Pazı, kara lahana, lahana ve diğer yapraklı sebzeler yiyebileceğiniz en besleyici besinlerdir. Bu sebzeler A,B,K ve diğer vitaminler, esansiyel minerallerden kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve hücre tahribatını engelleyen antioksidan açısından zengindirler. Bu besinleri beslenme düzeninizde ağırlıklı olarak tüketmeye başlarsanız, özellikle hücre tahribatının engelleyeceğinizi söyleyen Diyetisyen Emre Uzun, bugün insanoğlunun hayatındaki en önemli sağlık problemlerinin hücre deformasyonuyla ilgili olduğunu belirtiyor.

YEŞİLİN GÜCÜ ALZHEİMER’A KARŞI

Yeşil yapraklı bitkiler ayrıca vücut tarafından nitrit oksite çevrilen doğal nitrat kaynağıdır. Nitrit oksit insan metabolizması için vazgeçilmezdir. Gaz kan basıncını düşüren nitrit oksit, kan akışını destekler. ‘Yaşınıza göre az nitrik oksit üretmektesiniz. 40 yaştan sonrasında bu seviye yarıya düşmektedir’ diyen Diyetisyen Emre Uzun, ‘Vücut mekanizmasının düzenli çalışabilmesi için daha çok nitratlı besin tüketmek gerekir’ dedi.

Yeşil yapraklı bitkiler mental berraklığı arttırmakta, depresyonu önlemekte ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmaktadır. Öte yandan yeşil yapraklı bitkiler sindirimi hızlandırmakta ve kişiyi tok tutmaktadır. Kalorisi ve karbonhidrat içerikleri düşüktür böylece istenilen miktarda tüketilebilir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil yapraklılar vitamin, mineral, antioksidan ve fitokimyasalların etkisini arttıracak kombinasyonlar yaparak hücrelerin toksinlerden arınmasına, DNA’nın serbest radikaller tarafından zarar görmesini engellemeye ve böylece kanser hücrelerinin çoğalmasını ve oluşmasını engellemede yardımcıdır. Yeşil yapraklı sebzeler damar sertleşmesini engellediğini ve kalp hastalıklarıyla bağlantılı inflamasyonu azaltan doğal bileşik olan fitokimyasalları içeriyor. Bu bağlamda hayatımıza daha çok yeşil yapraklı sebzelerden oluşan salatayı kattığımızda doğallıkla gelişen bir korunma oluştururuz. Sebzelerin gücünü kullanmayı öğrenebiliriz. Türk toplumunda salata tüketme alışkanlığının çok fazla olmadığını söyleyen Uzun, işin sağlık boyutunu halka anlatmanın son derece önemli olduğunu vurguluyor.

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