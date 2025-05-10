Hangi sosyal medya platformu Türkiye'de en çok tercih ediliyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona ulaştığını açıkladı.

We are Social ve Meltwater’ın Dijital 2025 Türkiye Raporu'na göre, kullanıcılar sosyal medyada günde ortalama 2 saat 43 dakika geçiriyor. Instagram ise 58,4 milyon kullanıcı ile en popüler platform konumunda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısının 58,5 milyona ulaştığını duyurdu.

Uraloğlu, We are Social ve Meltwater tarafından hazırlanan Dijital 2025 Türkiye Raporu'na ilişkin verileri paylaştı. Rapora göre, Türkiye'de internet kullanan kişi sayısı 77,3 milyon. Uraloğlu, sosyal medya kullanıcılarının son bir yılda yüzde 1,7 artarak 58,5 milyona çıktığını belirtti. Bu kullanıcıların yüzde 53,4'ünün erkek, yüzde 46,6'sının ise kadın olduğunu kaydetti.

ORTALAMA GEÇİRİLEN ZAMAN 7 SAAT 13 DAKİKA

Uraloğlu, internet kullanıcılarının günlük ortalama 7 saat 13 dakikasını internette geçirdiğini vurgulayarak, sosyal medyada geçirilen sürenin ise günde ortalama 2 saat 43 dakika olduğunu ifade etti. Kullanıcıların ayda ortalama 7,6 sosyal medya platformu kullandığını belirten Uraloğlu, "Kullanıcılar sosyal medya hesaplarından en çok arkadaşlarını, ailelerini, tanıdıklarını ve satın almayı düşündükleri ürünleri takip ediyor" dedi.

EN ÇOK KULLANILAN PLATFORM: INSTAGRAM

Bakan Uraloğlu, sosyal medya platformları arasında en fazla kullanıcıya sahip olanın Instagram olduğunu belirtti. Rapora göre, Instagram'ın kullanıcı sayısı 58,4 milyon ile ilk sırada yer alırken, onu 57,5 milyon kullanıcı ile YouTube ve 40,2 milyon kullanıcı ile TikTok izliyor.

Facebook'un kullanıcı sayısının 34,8 milyon olduğunu belirten Uraloğlu, X platformunun (eski Twitter) ise 19,7 milyon kullanıcıya sahip olduğunu söyledi. 2024 verilerine göre Instagram'ın kullanıcı sayısı yüzde 8,5 artarken, TikTok yüzde 2,9, Facebook yüzde 1,3, X ise yüzde 1 oranında büyüme kaydetti.

KULLANICILAR EN ÇOK VAKTİ INSTAGRAM'DA GEÇİRİYOR

Kullanıcıların sosyal medyada geçirdiği aylık süreler de açıklandı. Instagram'da ayda ortalama 32 saat 36 dakika harcanırken, TikTok'ta bu süre 26 saat 26 dakika, YouTube'da 23 saat 31 dakika, Facebook'ta 9 saat 45 dakika ve X'te 5 saat 4 dakika olarak kaydedildi.