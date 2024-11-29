Hangi sütler sağlıklı? Uzmanlar anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!

Gülsüm Alpkıray
Hangi sütler sağlıklı? Uzmanlar anlatıyor... Bilim bakın ne diyor!

Son yıllarda, sağlıklı beslenme konusunda artan farkındalıkla birlikte, hangi sütlerin daha sağlıklı olduğu konusu da sıkça gündeme geliyor. Peki, bilimsel araştırmalar ve uzmanlar bu konuda ne diyor? Tüm detaylar haberimizde...

Süt, beslenme açısından önemli bir gıda maddesidir ve farklı süt türleri, çeşitli sağlık faydaları sundu. İşte sağlıklı süt çeşitleri ve bunların faydaları...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN IŞIĞINDA SÜT ÇEŞİTLERİ

Harvard Tıp Fakültesi'nden Dr. Walter Willett, süt tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen birçok çalışmaya öncülük etti.

Dr. Willett'in araştırmaları, tam yağlı sütlerin doymuş yağ içeriği nedeniyle kalp hastalığı riskini artırabileceğini göstermekte. Buna karşın, az yağlı veya yağsız sütlerin bu riski azaltabileceği belirtilmekte.

Ayrıca, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından yapılan bir araştırma, laktozsuz sütlerin laktoz intoleransı olan bireyler için daha uygun olduğunu ortaya koydu. Bu araştırma, laktozsuz sütlerin sindirim sorunlarını azaltarak daha iyi bir besin emilimi sağladığını gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HANGİ SÜT TERCİH EDİLMELİ?

Beslenme uzmanı Dr. Ayşe Yüksel, süt seçiminin bireysel sağlık ihtiyaçlarına göre yapılması gerektiğini vurguladı.

Dr. Yüksel, "Laktoz intoleransı olan bireyler için laktozsuz sütler, kemik sağlığını desteklemek isteyenler için ise kalsiyum açısından zenginleştirilmiş sütler tercih edilmelidir" dedi.

Ayrıca, vegan beslenme uzmanı Dr. Mehmet Özkan, bitkisel sütlerin (örneğin badem, soya, yulaf sütü) de sağlıklı alternatifler olduğunu belirtti.

Dr. Özkan, "Bitkisel sütler, düşük kalorili ve kolesterol içermeyen yapılarıyla kalp sağlığını destekler" şeklinde açıkladı.

KİŞİSEL İHTİYAÇLARA GÖRE SEÇİM YAPILMALI

Hangi sütün daha sağlıklı olduğu sorusu, bireysel sağlık ihtiyaçlarına ve beslenme tercihine bağlı olarak değişmekte.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, süt seçiminin kişisel sağlık hedeflerine göre yapılması gerektiğini gösterdi.

Sağlıklı bir yaşam için, doğru süt seçimi konusunda uzmanlardan destek almak önemli.

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