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Hangi tür beslenme tip 2 diyabet riskini artırıyor?

Düşük karbonhidratlı ve hayvansal gıdalarla beslenmenin tip 2 diyabet riskini artırabileceği bildirildi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 15:24
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Hangi tür beslenme biçimi tip 2 diyabet riskini artırıyor?

Hangi tür beslenme tip 2 diyabet riskini artırıyor?
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Düşük karbonhidratlı ve protein ağırlıklı beslenerek kilo verme yöntemi yaygın olarak tercih edilse de bunun uzun süreli etkilileri merak konusuydu.

Usnews'in haberine göre, Amerikan Kalp Derneği tarafından yürütülen çalışmada, düşük karbonhidratlı diyetlerde protein ve yağ kaynağının tip 2 diyabet gelişimine etkisi araştırıldı. Bu kapsamda, araştırmacılar, 1984-2017 yılları arasında 203 bin 541 yetişkinin beslenme verilerini analiz etti. Araştırmacılar, protein ve yağı hayvansal gıdalardan elde ederek düşük karbonhidratlı beslenen kişilerde tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 35, protein ve yağı bitkisel gıdalardan alan kişilerde ise bu oranın 6 puan daha düşük yani yüzde 29 olduğunu tespit etti.

Bitkisel gıdalarla beslenen kişilerde, rafine şeker alımının düşürülmesi halinde ise tip 2 diyabet gelişme riskinin yüzde 15 daha düşebildiği saptandı. Araştırmanın sonuçları, Amerikan Kalp Derneğinin Bilimsel Oturumlar Konferansı'nda açıklandı.

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