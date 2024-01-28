Hangi türün böbrekleri daha sağlıklı

ABD’de yapılan bir araştırma, kadınların erkeklere göre böbrek hasarını daha kolay atlatabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, kadınların moleküler seviyede avantaja sahip olduğunu, bunun da böbrek hasarında meydana gelen bir hücre ölümü türünden koruduğunu belirtti.

KADINLARIN BÖBREKLERİ ERKEKLERDEN DAHA SAĞLAM MI?

İşte kadınların böbrekleri hakkında bilmeniz gerekenler:

ARAŞTIRMANIN DETAYLARI:

ABD’deki Duke Üniversitesi’nde fareler üzerinde yapılan araştırmada araştırmacılar böbrek hastalıklarında kilit rol oynayan, demir ve oksidatif strese bağlı ortaya çıkan ferroptoz adlı bir çeşit hücre ölümüne odaklandı. Ferroptoz, böbrek hasarının ilerlemesine ve böbrek yetmezliğine yol açabilen bir süreçtir.

KADINLARIN AVANTAJI:

Araştırmacılar, fareler üzerinde özel bir tür genetik analiz yöntemi kullandı. Çalışma sırasında dişi olmanın, özel bir yolla ferroptoza karşı çarpıcı bir şekilde koruma sağladığı keşfedildi. Yine kadınlarda bu özel yolun çok aktif olduğu, erkeklerde ise testosteron hormonunun, bu yolun aktivitesini azalttığı, bunun da ferroptozu kolaylaştırdığı ve böbrek hasarında hücre direncini baltaladığı tespit edildi.

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ:

Araştırmanın yazarı Dr. Tomokazu Souma, böbrek hastalıklarının her yıl dünyada 850 milyondan fazla insanı etkilediğini ve kadınların böbreklerinin neden kronik ve akut hasardan daha fazla korunduğunu anlamanın önemli olduğunu söyledi. Souma, bulgularının, gelecekte her iki cinsiyette böbrek hasarının tedavisinde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Kadınların böbrekleri, erkeklerden daha sağlam olabilir. Bu, kadınların moleküler seviyede sahip olduğu bir avantajdan kaynaklanıyor. Ancak bu, kadınların böbrek hastalıklarından tamamen korunduğu anlamına gelmiyor. Kadınlarda da gebelik, lupus, üriner sistem enfeksiyonları gibi bazı risk faktörleri bulunuyor. Bu nedenle, kadınların da böbrek sağlığına dikkat etmesi ve düzenli kontrollerden geçmesi gerekiyor.