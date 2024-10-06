Hangi ülkenin merkez bankası başkanı Türkiye’ye kaçtı? 100 milyar dolarlık kara para

Karabat, Libya Merkez Bankası Başkanı'nın Türkiye'ye kaçması ve pos cihazları üzerinden yapılan tefecilikle ilgili yaptığı açıklamada, "Libya Merkez Bankası Başkanı neden Türkiye'ye kaçtı? Kara para ve vergi kaçakçılığına bakın. AKP'nin kayıt dışı ekonomi politikaları vatandaşları yoksulluğa sürüklerken, Türkiye'nin imajına zarar veriyor ve dünya ile ilişkilerini zora sokuyor" ifadelerini kullandı.

BDDK 31 ŞİRKETİ TESPİT ETTİ

Karabat, pos cihazı tefeciliği konusunda defalarca uyarıda bulunduğunu belirterek, "BDDK'nın tespit ettiği en az 31 şirket var, ancak bunlara dokunulmuyor. Pos cihazı ile yapılan operasyonların merkezinde Libya ve Irak bulunuyor. Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir, 'can güvenliği endişesi' ile Türkiye'ye kaçtı. Son 5 yılda pos cihazları üzerinden yapılan tefecilik tutarı 100 milyar doları aştı" dedi.

Libya Merkez Bankası Başkanı Sadiq al-Kabir

“BAZI TÜRK BANKALARI DA BU İŞİN İÇİNDE…”

Karabat, Türkiye'de ve Amerika'da pos cihazı tefeciliği ile ilgili soruşturmalar yürütüldüğünü, ancak rantçılar nedeniyle bu soruşturmaların engellendiğini belirtti. "Türkiye'nin itibarı ve kaçırılan milyarlarca liralık vergi söz konusu. Bu nedenle kendi yargımız suçluları cezalandırmalı” diyen Karabat, bazı Türk bankalarının da bu işin içinde olduğunu duyduklarını ifade etti.