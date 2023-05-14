Hangi ünlü Kılıçdaroğlu dedi, hangi ünlü Erdoğan dedi. Kime oy vereceklerini açıkladılar

Editör: Osmancan EROK

Komedyen Cem Yılmaz oyunu kime vereceğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını paylaşan Cem Yılmaz şu ifadeleri paylaştı:

“Abi oyunu kime vereceksin biz de ona atalım” diyorsanız, ben Kemal başkan diyorum… Başarılar dilerim Kemal Başkan @kilicdarogluk Sevgili gençler lütfen oy vermeyi unutmayın, ihmal etmeyin.”

CELAL ŞENGÖR: OYUM KEMAL BEYE

Celal Şengör, Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini açıkladı. Şengör gazeteci Fatih Altaylı'yı arayarak, "Oyum Kemal Beye" dedi.

DEMET AKBAĞ

Sanatçı Demet Akbağ, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne bir gün kala kimi desteklediğini açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, Millet İttifakı'nın sembol haline gelen kalp işaretini yaparak ve Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek #İlkTurdaBitirelim etiketini kullandı.

ONUR ÜNLÜ'DEN 'KOYVER' PAYLAŞIMI

Senarist Onur Ünlü'den "oy vermeyin" çarısı: "Bu seçimi değil Kılıçdaroğlu, Allah'ın oğlu kazansa bir işe yaramaz. Mevcut kadroların 21 sene yönetebildiği bir ülkeden, ciddi bir düşünsel devrim gerçekleşmeden hayır gelmez. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu vs gibi gerici tiplerle de o düşünsel devrim gerçekleşecek değildir. Tek çıkar yol sistemi kilitlemektir. Tek çıkar yol parlamenter kaostur. Haysiyetini koru, tavrını koy! Oy verme koyver!"

ROJDA DEMİRER'DEN İLK TURDA BİTİRELİM ÇAĞRISI

NURİ BİLGE CEYLAN

Nuri Bilge Ceylan da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirtti ve Instagram hesabından "İlk turda bitirelim" kampanyasına destek verdi

ALİŞAN'DAN ERDOĞAN'A DESTEK

Alişan, Erdoğan'ın kadın haklarına vurgu yaptığı bir konuşmasını takipçileri ile paylaşarak, 'Değerini Bil' notunu düştü.

Erdoğan'ın konuşmasında, "Kadınlarımızı insan onuruna uygun bir hayat sürebilmelerini teminin ötesinde hak, fırsat ve imkan adaleti esasına dayalı olarak hayatın her alanında kendilerine ve ülkelerine katkı sağlayan bireyler haline getirmek istiyoruz. Üstelik bu yaklaşımı kendi kadınlarımız yanında bölgemizden, dostlarımızdan başlayarak tüm dünya kadınlarını kapsayacak şekilde sergiliyoruz." ifadelerine yer veriyor.

DOĞUŞ'TAN ERDOĞAN PAYLAŞIMI

Şarkıcı Doğuş da Twitter hesabından kime oy vereceğini açıkladı. Doğuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını "Benim Cumhurbaşkanım" notuyla yayınladı.

FUNDA ERYİĞİT 'İLK TUR' ÇAĞRISI

Oyuncu Funda Eryiğit Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "yarın neşe gelsin ülkemize! neşemizi bulalım! sevgi dolu, barış dolu kelimeler girsin hayatımıza! küçük bi heidi var bu sabah içimde, çimlerde yuvarlanası var. #ilkturdabitirelim" ifadelerine yer verdi.

TUĞÇE KAZAZ'DAN 'TÜRKİYE DÜÜŞMANLARI PAYLAŞIMI

Eski manken Tuğçe Kazaz, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı desteklediğini "Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasında değil, Türkiye ve Türkiye düşmanları arasında bir seçim" sözleriyle açıkladı.

MESUT ÖZİL'DEN ERDOĞAN'A DESTEK

Futbolcu Mesut Özdil, "Her zaman yanındayız sayın Cumhurbaşkanım @RTErdoğan" açıklamasıyla desteklediği adayın Erdoğan olduğunu açıkladı.

MELO'DAN KALPLİ DESTEK

Uzun yıllar Türkiye'de oynayan Brezilyalı yıldız, Twitter hesabı üzerinden bir taraftarın paylaşımına Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşleşen kalp emojisi bıraktı.

Paylaşım kısa sürede yoğun etkileşim alırken Felipe Melo'nun bu davranışı Millet İttifakı'nın akımına katıldığı şeklinde yorumlandı.

MOR VE ÖTESİ: İLK TURDA BİTİRELİM

Mor ve Ötesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Ankara duysun! 28 Mayıs 2022’den, İnönü’den bir selam getirdik size sevgili Kemal Kılıçdaroğlu!. Dünyanın binbir türlü hali var. Bizi dinlediğiniz her an için teşekkür ederiz. Lütfen geleceğinize sahip çıkın. İlk turda bitirelim. Tekrar görüşmek umuduyla…”

DUMAN GRUBUNDAN 'KALP' PAYLAŞIMI

Ünlü Rock grubu Duman, sosyal medya hesabından, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşlesen ‘kalp’ emojisi paylaştı. Paylaşım, Kılıçdaroğlu’na destek olarak yorumlandı.

UĞUR DÜNDAR: KEMAL BEY HAK ETTİ

Usta gazeteci Uğur Dündar, Kemal Bey'i seçim kampanyası boyunca dikkatle izledim. Adeta 18 yaşındaki bir gencin enerjisiyle arı gibi çalıştı. Üç dört saat uykuyla bir kentten diğerine koştu. Tabii yanındaki yiğitleri Ekrem ve Mansur başkanlar da öyle. Yani Kemal Bey ve Millet İttifakı oylarımızı hak etti." açıklamasında bulundu.

ATHENA: İLK TURDA BİTİRELİM

Türk rock müzik grubu Athena, bir konser sırasında seyircilerle birlikte Millet İttifakı'na desteklerini eliyle kalp yaparak gösterdi. Seyircileriyle birlikte aynı kalp işareti yapan grup üyeleri o anları "İLK TURDA BİTİRELİM!" sözleriyle paylaşarak Millet İttifakına desteğini açıklamış oldu.

EBRAR KARAKURT

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "İlk turda biter mi dediler? Dedim olabilir" yazılı bir pankartı kalp emojisi kullanarak paylaştı.