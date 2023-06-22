Hangi vitamin eksikliği kansere davetiye çıkarır

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, D vitamininin başta kemik sağlığı olmak üzere birçok hastalığın seyrinde önemli role sahip olduğuna dikkat çekti ve çok önemli bilgiler verdi…

Hangi vitamin eksikliği kansere davetiye çıkarır

Prof. Dr. Coşkun, Milano'da geçtiğimiz günlerde tamamlanan 31. Avrupa Dermatoloji Akademisi kongresinde D vitamini düşük düzeyde olan cilt kanserli hastalarda yaşam sürelerinin daha kısa olduğunu gösteren bir çalışma yayımlandığını açıkladı ve şunları söyledi:

“Ines Gracia Darder tarafından sunulan bu çalışmada melanomu olan 264 hastanın analizinde, D vitamini 10 ng/ml altında olan hastalarda, bu düzeyin 10' un üzerinde olanlara göre yaşam süresinin 2 kat daha kısa olduğu gösterildi”

D vitamini sağlığımız için çok önemli olduğunu hatırlatan Coşkun, “Eksikliğinde meme, prostat gibi bazı kanserlerin gelişme riski artıyor. Yine yumurtalık kanserinin yayılmasını önleyebileceğine yönelik son günlerde bir çalışma yayınlanmıştı. Bu çalışmada belki ilk defa kanser tanısı alan hastalarda D vitamini düzeyinin yaşam süresini etkileyebileceği gösterilmiş oldu. Bu çalışmadaki sonuçların daha detaylı olarak araştırılması ve diğer kanserler içinde benzer araştırılmalar yapılması gerekiyor. Bu süreçte tıpkı sağlıklı bireyler gibi kanser hastalarının da D vitamini düzeylerinin kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda takviye yapılması çok önemli” diye konuştu.

İHA

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