Sağlığımız için vitaminlerin doğru miktarda vücuda alınması gerekir. Bu vitaminlerin eksikliğinde ise pek çok hastalıkla karşı karşıya kalmak mümkün. Peki, hangi vitamin eksikliği neye yol açıyor? Vitamin eksikliği belirtileri neler?

Vitamin eksikliğini önlemek için dengeli beslenmek ve sağlıklı gıda tüketimi çok önemlidir. Sağlığımız için önemli olan vitaminlerin eksikliği birçok hastalığı beraberinde getiriyor. B12 eksikliği kansızlığa neden olurken, D vitamini eksikliği de yorgunluk ve sürekli halsizlik hissi yapabiliyor. Peki, hangi vitamin eksikliği neye yol açıyor? Vitamin eksikliği belirtileri neler?

HANGİ VİTAMİN EKSİKLİĞİ NEYE YOL AÇIYOR?

A VİTAMİN EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

-Görmede bozukluklar ortaya çıkar.

-Ciltte kuruluk, saç ve tırnaklarda kırılmalar oluşur.

-Enfeksiyonlara karşı direnç azalır ve halsizlik baş gösterir.

-Dudaklarda yaralar ve dilde kızarıklık oluşur.

FOLİT ASİT EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

Folik Asit azaldığında kan hücrelerinin olgunlaşma süreci bozuluyor. Aynı zamanda hamilelikte vücut için önemli yüzde 50 artış gösteriyor.

Eksikliğinde; anne karnındaki bebekte "nöral tüp" adı verilen ve yapı beyin dokusundan başlayıp, boylu boyunca omuriliği de içine alarak aşağı doğru uzanan yapıda sorun olabiliyor.

Ayrıca halsizlik, aşırı huzursuzluk, gelişme geriliği, infeksiyon hastalıklarına karşı direnç düşüklüğü de görülebiliyor.

B2 VE B12 EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

-Dilde kızarıklık ve ağız kenarlarında yaralar oluşur.

-Kansızlık yaşanır.

-Burun kenarında kuruma ortaya çıkar.

-Yorgunluk, uyuşukluk ve kolay hastalanma ortaya çıkar.

-Çocuklarda iştah kaybı meydana gelir.

-Depresyon hali gözükür.

-Alzheimer gibi kalıcı sinir sitemi hastalıkları olmasına etki eder.

-Huzursuz bacak sendromu oluşur.

-Çocuklarda gelişme bozukluğu görülür.

-Diş eti çekilmeleri ve diş eti hastalıkları

-Yaraların geç iyileşmesi meydana gelir.

-Kemiklerde ağrılar oluşur.

-Kaslarda zayıflık belirir.

-Dolaşım sisteminde sorunlar ortaya çıkar.

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

-Eksikliğinde diş eti kanamaları, eklemlerde şişme, anemi, demir emiliminin azalması gibi şikayetler görülüyor.

-Bağışıklık sisteminde zayıflık ortaya çıkar.

-Kandaki şeker miktarında yükselme görülür.

-Hastalıklara karşı direnç kaybı olur.

-Enerji düşüklüğü yaşanır.

-Kemiklerde güçsüzlük başlar.

-Diş eti sorunları ortaya çıkar.

-Kan dolaşımında aksaklık oluşur.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

D vitamini eksikliğinde öncelikli olarak kemik dokusu etkileniyor. Son yıllarda yapılan araştırmalar, diyabetin ortaya çıkması ve D vitamini arasında da önemli bir ilişki olduğu gösteriyor.

Bunun dışında; prostat, meme kanseri, Romatoid Artrit ve MS gibi otoimmün hastalıkların (bağışıklık sistemi hastalıkları) görülme oranı da D vitamini eksikliği ile artabiliyor.

E VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELER?

- Erken yaşlanma belirtileri gözükür.

- Kısırlık

- Kansızlık, kalp ve kaslarda yorgunluk hissi oluşur.

- Damarlarda sertleşme ve tıkanmaya etki eder.

- Cinsel hastalıklar ortaya çıkar.

- Görme bozuklukları oluşur.

- Hastalıklara çabuk yakalanma ve hastalık sürelerinin uzaması

- Beyinin sinirsel uyarıları almadığından denge problemlerinin yaşanması

- Kulak uğultusu ve çınlaması

- Cilt yüzeyinde ciddi hasarlar ortaya çıkması ve uzun süre iyileşmemesi

- Yorgunluk vücutta halsizlik buna bağlı kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar

- Yeme bozukluğu ve sindirim problemlerine bağlı rahatsızlıkların artması

- Topukların, el içinin, dirsek ve dizlerde çabuk kuruma

- Göz içerisinde azalan vitamin net görme gibi durumların yaşanmasına neden olur.