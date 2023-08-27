Doğal yağ ve serumlar kozmetik ürünlerinde çok sık kullanılıyor. Özellikle de kaş ve kirpik yağları içeriğinde doğal ürünlerin yer almasıyla kirpik bakımında revaçta. Kirpiklerinizi doğal yağlarla besleyerek güçlendirebilirsiniz. Peki, hangi yağlar kirpikleri besliyor? Kirpikleri besleyen yağlar neler?

HANGİ DOĞAL YAĞLAR KİRPİKLERİ BESLİYOR?

E vitamini ve yağ asitleri açısından oldukça zengin olması, hint yağının kirpikleri gürleştirmesinin sırrı. Bu bileşenler, kirpiklerin uzamasını sağlarken aynı zamanda güçlenmesini de mümkün hale getiriyor.

Kirpik diplerinize nazikçe masaj yaptıktan sonra bir gece bekleyin.

E vitamini yönünden zengin bir diğer yağ olan badem yağı, aynı zamanda içeriğindeki asitlerle kirpik köklerini besleyebilir. Uzama ve güçlenmeyi destekleyen bu yapı, dökülme oranını azaltırken daha belirgin kirpiklere sahip olabilmeyi sağlayabilir.

Uygulama için hafifçe kirpik diplerine uygulayabilirsiniz.

Doğadaki en zengin antioksidan kaynaklarından biri olan zeytinyağı, aynı zamanda kirpiklerinizi de iyileştirecek bir formüle sahip. Bu nedenle düzenli kullanım sayesinde oldukça etkili sonuçlar elde edebilirsiniz.

B1, B2, B6 ve E vitaminlerinin hepsini bir arada bulabileceğiniz fındık yağı, bu zengin içeriği sayesinde kirpikleri kısa sürede gürleştirebilir. Özellikle kirpik dökülme sorunuyla karşı karşıya olan kişiler için en iyi çözümlerden birine dönüşebiliyor.

Akşamları kirpik diplerine hafifçe masaj yapmak, bu konuda etkili sonuçlar almanızı sağlayabilir.