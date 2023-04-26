Hangi yaşta ilaç kullanırken dikkat etmeli

Türkiye'de yaşlı nüfusta çoklu ilaç kullanımı dikkat çekiyor. Neredeyse yarımıza yakını 65 yaş üzerinde günde en az 4 ilaç kullanıyor.

Prof. tsal, “İlaç sayısının artışı yan etki riskini ve uygunsuz ilaç kullanım olasılığını ya da riskini artırıyor” dedi ve şunları söyledi

“Türkiye'de 8 merkezden 65 yaş üstü 675 kişiyi inceleyerek, çoklu ilaç kullanım sıklığını ele aldık. Araştırma ile popülasyonda çoklu ilaç kullanımı varlığı yüzde 30 olarak saptandı. Bu çalışmanın detaylı analizleri sonucunda çoklu ilaç kullanımının 65 yaş ve üzeri yaşlılarda, fiziksel fonksiyonda azalma, beslenmede yetersizlik ve depresyon ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirlendi."

Araştırma 12 farklı şehirde 65 yaş ve üzerinde 1430 yaşlı ile görüşülerek gerçekleşti. Prof. Kutsal konuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Araştırmaya katılan yaşlıların yüzde 84,7'sinin sürekli kullandığı bir ilacı olduğu belirlendi. Çalışmaya katılanların yüzde 38,2'sinin 4 veya daha fazla ilaç kullandığı tespit edildi. Bu araştırma, kadınlarda ilaç kullanım oranlarının yüksek olduğunu, eğitim düzeyinin ilaç kullanımını etkilemediğini, kronik hastalık varlığının ise istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilediğini ortaya koydu.

İleri yaştaki çoklu sağlık sorunları ile boğuşan hastaların ilaç kullanımının en aza indirgenmesinin ilk ve temel tedavi ilkesi olması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle çok sayıda eşlik eden hastalıkları olan ileri yaş grubunda genel olarak benimsenen 'İlacı düşük dozla başla ve yavaş yavaş artır' ilkesi, 'Çoğu ilacı kes, kullanılacakların dozunu azalt' olarak değiştirildi."