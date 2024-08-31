Hangi yatırım aracı bu hafta ne kazandırdı? Haftanın yıldızları belli oldu

Bu haftanın kazandıran yatırım araçları belli oldu.Borsa, dolar ve altın...Bu üç yatırım aracından üçü de haftanın kazandıranı oldu. Euro ise değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,71 yükseliş gösterdi. Altının gram fiyatı da yüzde 0,33 artış gösterirken dolardaki yükseliş oranı yüzde 0,20 olarak kayıtlara geçti. Euro da ise kayıp vardı ve yüzde 0,82 azalış gösterdi.

Kapalıçarşı'da işlem göre 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artış gösterdi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,33 artışla 2 bin 757 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 2,28'lik artış gösterdi 18 bin 722 liradan fiyatlandı. Çeyrek altın da yükselişteydi. Geçen hafta sonunda 4 bin 590 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 617 liraya geldi..

Bu hafta yüzde 0,20 değer kazanan dolar 34,0690 liradan fiyatlandı. Euro ise bu haftanın kaybedenler kulübünde yer aldı. Euro yüzde 0,82 azalış göstererek 37,6870 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 ve emeklilik fonları yüzde 0,41 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,80 ile "Para Piyasası" fonları oldu.