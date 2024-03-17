Hangi yatırım aracı ne kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,57 değer kaybederek 8.828,70 seviyesinde geride bıraktı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.795,90, en yüksek 9.368,51 seviyelerini gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 2,22 kayıpla 8.362,27 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 5,41 azalışla 14.603,85 puan, Mali Endeksi yüzde 3,19 değer kaybıyla 9.424,07 puan, Sanayi Endeksi yüzde 4,06 düşüşle 13.880,73 puan olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 21,76 ile Akfen Yenilenebilir Enerji oldu. Akfen Yenilenebilir Enerji’yi yüzde 7,83 ile Doğuş Otomotiv, yüzde 4,68 ile de Karsan Otomotiv hisseleri takip etti.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELİŞTE

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçtiğimiz hafta yüzde 0,13 kazançla 2.238 TL’ye, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,12 artış göstererek 15 bin 43 TL’ye yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 0,80 artışla 32,2190 TL, avronun satış fiyatı da yüzde 0,30 yükselişle 35,1450 TL oldu.

Geçen hafta 41,2570 TL olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,18 azalarak 41,1810 TL geriledi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,11 yükselişle 37,0970 TL’den alıcı buldu.