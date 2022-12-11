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Yiyecekleri nasıl saklamalıyız? Yiyecek hangi koşullarda bozulur?

Çoğumuz yiyecekleri bozulmaması için aldığımız gibi buzdolabına koyuyoruz. Uzmanlar sanılanın aksine her yiyeceğin buzdolabında saklanmasının doğru olmadığını söylüyor. Peki, Yiyecekleri nasıl saklamalıyız? Hangi yiyecekler buzdolabında bozuluyor?

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 22:42
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Hangi yiyecekler buzdolabında bozuluyor? Yiyecekleri nasıl saklamalıyız?

Yiyecekleri nasıl saklamalıyız? Yiyecek hangi koşullarda bozulur?
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Uzmanlar çoğu yiyeceğin sanılanın aksine buzdolabında saklanmaması gerektiğini söylüyor. Bazı besinler buzdolabına koyulduğunda bakteri yuvasına dönüşmektedir. Peki, Hangi yiyecekler buzdolabında bozuluyor? Yiyecekleri nasıl saklamalıyız?

Uzmanlar yiyecekleri pazardan, marketten aldığımız gibi buzdolabına koymamızın yanlış olabileceğini söylüyor. Ancak her yiyeceğin buzdolabına giremeyeceğini öğrenmemiz gerekmekte. Daha uzun süre taze kalır diye buzdolabına koyduğumuz yiyecekler bakteri yuvasına dönüşerek hem sağlığı hem de yemeklerin tadını mahvediyor. Peki, hangi yiyecekler buzdolabında bozuluyor?

PATATES

Patates en lezzetli sebzelerden olsa da sağlık için göründüğü kadar masum değil. Çok çabuk bir şekilde bozulan patatesin içerisinde nişasta buzdolabının soğuğu nedeniyle şekerleniyor. Bu da patatesin pütürlü olmasına yol açıyor. Bazı kaynaklara göre patates buzdolabında saklandığında kanserle bağlantılı olan akrilamid oluşturmak için amino asitlerle reaksiyona girebilir.

SARIMSAK

Hastalıklarla savaşmasıyla bilinen doğal antioksidan sarımsak, buzdolabında 2 günden fazla kaldığında bakteri üretmeye başlıyor.

DOMATES

Domatesi buzdolabında saklamak en sık yapılan yanlış arasında bulunuyor. Yapısı gereği sulu olan domates buzdolabındaki soğuk hava nedeniyle bozulabiliyor. Domatesin kabuğu kırıştıktan sonra bakteri üreterek sindirim sistemi sorunlarına yol açıyor.

BAL

Oldukça yüksek fiyata alınan balların erkenden bozulma riski birçok kişiyi tedirgin ediyor. Bu nedenle ballar buzdolabında saklanıyor. Ancak balın son kullanma tarihi neredeyse hiç yoktur. Buzdolabına konulan bal kristalize olarak şekerleniyor. Bu da istenmeyen görünümlere ve tada sebep oluyor.

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