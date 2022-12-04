4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Bir yandan Mehmet Dinçerler ile boşanması, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yaşadığı yasak aşkın detaylarının ortaya çıkmasıyla gündemden düşmeyen Hadise, diğer bir yanda da geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç'la hayatını birleştiren Demet Özdemir... Bu iki ünlü kadın bir süre önce iki benzer elbiseyi giymiş ve çok konuşulmuşlardı. Derin yırtmaçlı benzer elbiselerden giyen Hadise ve Demet Özdemir, hayranlarının beğenisini toplarken, fiyatlar arasındaki fark da dikkat çekti

Galeri Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 12:45
Takip Et
1/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

2/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Yaklaşık 4 aylık evliliğini geçtiğimiz haftalarda noktalayan Hadise, sahneden inmiyor. Ünlü şarkıcı adeta konserden konsere koşuyor.

3/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Derin yırtmaçlı siyah mini elbisesi ile hayranlarının beğenisini toplayan Hadise, konserden bazı anları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

4/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Güzel şarkıcının giydiği derin bacak dekolteli elbisenin fiyatının 23 bin TL, hologram efektli çizmesinin değerinin ise 8 bin 472 TL olduğu öğrenildi.

5/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Hadise'den günler sonra ise şimdilerde Oğuzhan Koç ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Demet Özdemir de benzer modelde, aynı tasarımcıya ait bir elbise giydi.

6/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Özdemir'in tercihinin, 46 bin 580 TL olduğu ortaya çıktı.

7/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Sosyal medya kullanıcıları da iki güzelin tarzlarını karşılaştırdı.

8/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Şarkıcının konser tarzını öve öve bitiremeyenler; "Hadise'nin elbisesi daha klastı", "Hadise bu elbiseyle bütünleşti resmen", "Hadise bambaşka bir seviye" şeklinde yorumlarda bulundu.

9/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

Demet Özdemir'in tarafını seçenler de "Demet kesinlikle daha iyi", "Demet çok şık olmuş", "Demet'te çok zarif ve alımlı durmuş" gibi değerlendirmeler yaptı.

10/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

11/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

12/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

13/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

14/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

15/15
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
1
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
2
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿AKP'li Metin Külünk'ün cevaplayamadığı soru. Erken ayrılmak zorundayım sebebi de ülkeye alınan sığınmacılar
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
3
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
4
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
5
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Muharrem İnce'den flaş ittifak açıklaması
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
6
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
﻿Taksiciler işin perde arkasını tek tek açıkladı. İBB’nin yeni taksi kararından kimler rahatsız
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
7
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Kiralık ev tuttu eve girmek isteyince dünyası başına yıkıldı
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Erken dönemde fizik tedavi başarı oranını artırıyor
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿Sağlık-Sen'den promosyon açıklaması
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿MİT duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
﻿Arabasını temizledi patlamaya sebep oldu
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan, konuşmaya...
﻿Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan, konuşmaya...
﻿Mert Aydın 53 gün evli kaldığı Merve Boluğur'u yerden yere vurdu: Gereksiz insan, konuşmaya...
﻿Kuş cenneti Arin Gölü ölüyor
﻿Kuş cenneti Arin Gölü ölüyor
﻿Kuş cenneti Arin Gölü ölüyor
﻿Koca şehri fareler bastı. Belediye 3 milyon lira maaşla “sıçan şefi” arıyor
﻿Koca şehri fareler bastı. Belediye 3 milyon lira maaşla “sıçan şefi” arıyor
﻿Koca şehri fareler bastı. Belediye 3 milyon lira maaşla “sıçan şefi” arıyor
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti
﻿Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti
﻿Merve Taşkın'ın müstehcen pozları başına bela oldu. Dava öncesi sitem etti
﻿Yeşilçam'ın emektar güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Son hali olay oldu
﻿Yeşilçam'ın emektar güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Son hali olay oldu
﻿Yeşilçam'ın emektar güzeli Serpil Çakmaklı yıllara meydan okuyor. Son hali olay oldu
﻿Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı
﻿Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı
﻿Dilan Çiçek röportaj verdi özel bilgilerini açıkladı
﻿Yeşilçam'ın cefakar annesiydi. İki oğlu da kendisi kadar ünlüymüş
﻿Yeşilçam'ın cefakar annesiydi. İki oğlu da kendisi kadar ünlüymüş
﻿Yeşilçam'ın cefakar annesiydi. İki oğlu da kendisi kadar ünlüymüş
﻿Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti
﻿Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti
﻿Wanda Nara ve Mauro Icardi ilişkisinde yeni skandal patlak verdi. Ünlü magazinci mesajları ifşa etti
﻿Yıkılan binadan Milletvekilinin elleriyle yaptığı tarihi traktör çıktı. Celal Bayar bile incelemeye gelmiş
﻿Yıkılan binadan Milletvekilinin elleriyle yaptığı tarihi traktör çıktı. Celal Bayar bile incelemeye gelmiş
﻿Yıkılan binadan Milletvekilinin elleriyle yaptığı tarihi traktör çıktı. Celal Bayar bile incelemeye gelmiş
﻿Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler
﻿Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler
﻿Çinli kadınlar ayaklarını küçük göstermek için eziyet etmişler
﻿ İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları
﻿ İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları
﻿ İşte 2022 yılında Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçı ve şarkıları
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.