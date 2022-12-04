İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?
İki ünlü isimden kıyafet düellosu. Hangisinin elbisesi daha pahalı?
Bir yandan Mehmet Dinçerler ile boşanması, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yaşadığı yasak aşkın detaylarının ortaya çıkmasıyla gündemden düşmeyen Hadise, diğer bir yanda da geçtiğimiz yaz Oğuzhan Koç'la hayatını birleştiren Demet Özdemir... Bu iki ünlü kadın bir süre önce iki benzer elbiseyi giymiş ve çok konuşulmuşlardı. Derin yırtmaçlı benzer elbiselerden giyen Hadise ve Demet Özdemir, hayranlarının beğenisini toplarken, fiyatlar arasındaki fark da dikkat çekti