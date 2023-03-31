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Dış Ticaret açığında yeni rekor. Hani ihracat patlayacaktı. Bir ayda yüzde 51 arttı

Dış Ticaret açığında 26 milyar dolarla yeni bir rekora imza atıldı. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 artarak 7 milyar 980 milyon dolardan, 12 milyar 79 milyon dolara yükseldi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 11:18
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Hani ihracat patlayacaktı. Dış Ticaret açığında yeni rekor

Dış Ticaret açığında yeni rekor. Hani ihracat patlayacaktı. Bir ayda yüzde 51 arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Şubat'ta dış ticaret açığı 12,07 milyar dolar oldu. Yılın ilk iki ayı itibariyle dış ticaret açığı 26 milyar doları aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayımladı.

Buna göre Türkiye'de dış ticaret açığı Şubat'ta bir önceki yıla göre yüzde 51,4 artışla 12,08 milyar dolar oldu. İhracat Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18,7 milyar dolar, ithalat ise yüzde 10,1 artarak 30,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı geçici verilerine göre Şubat'ta dış ticaret açığının 12,2 milyar dolar olduğu duyurulmuştu. Ocak ayında da dış ticaret açığı 14,24 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

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