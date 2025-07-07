Hanifi Zengin İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu

İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev değişikliklerine gitti.
Yapılan atamalarla birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görev yaparken, eylemlerde kadınlara ve gazetecilere yönelik sert tutumuyla gündeme gelen Muhammet Hanifi Zengin, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Dünya'da yer alan habere göre; İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yapılan yeni atama ve görevlendirmeleri kamuoyuyla paylaştı.
Valiliğin onayıyla 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.
MUHAMMET HANİFİ ZENGİN İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI OLDU
İstanbul’da düzenlenen eylemlerde, kadınlara, gazetecilere ve LGBTİ+lara yönelik sert müdahaleleriyle tanınan, Güvenlik Şube Müdürü iken Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü yapılan, ancak daha sonra görevden alındığı ortaya çıkan Muhammet Hanifi Zengin'in, İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanması, dikkati çekti.