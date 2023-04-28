Hanımeli bitkisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Hanımeli bitkisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği bildirildi.

Hanımeli bitkisi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan hanımeli bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Hanımeli bitkisinin bağışıklık sistemini güçlendirdiği ifade edildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NEDİR?

Bağışıklık sistemi, bir canlıdaki hastalıklara karşı koruma yapan, patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişlerin toplamıdır. Sistem, canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte, virüslerden parazitik solucanlara, vücuda giren veya vücutla temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapar ve onları, canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt eder.

HANIMELİ BİTKİSİ NEDİR?

Hanımeligillerin örneği olan, ilkbaharda güzel kokulu çiçekler açan bir süs bitkisidir. Çiçekleri, kabuğu ve yaprakları kullanılır. 100 kadar türü vardır.

HANIMELİ ÇİÇEĞİ NASIL KULLANILIR?

Çay: Hanımeli çiçekleri kurutulur. Kuruyan çiçekler sıcak su ile buluştuğunda şifalı bir çay oluşur. Bu çay sayesinde tepeden tırnağa yenilenebilirsiniz. Hanımeli çayını uykudan önce bir fincan içerseniz daha rahat uyuyabilirsiniz.

Losyon: Hanımeli çiçeğinden alınan yağ, çeşitli cilt bakım maskelerine eklendiğinde vücut losyonu olarak kullanılır. Dilerseniz kendiniz de çiçeği sıkıp özünü alabilirsiniz. İsterseniz kozmetik firmalarından hanımeli çiçeği yağını temin edebilirsiniz.

Öne Çıkanlar
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 80 doların altında
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
Faciayı tekme darbesi önledi Güncel
Faciayı tekme darbesi önledi
Türkiye’de sığınmacı sayısı artarken Bolu’da düştü. Tanju Özcan ‘işte Türk milliyetçileri ile ümmetçilerin farkı bu’ dedi Güncel
Türkiye’de sığınmacı sayısı artarken Bolu’da düştü. Tanju Özcan ‘işte Türk milliyetçileri ile ümmetçilerin farkı bu’ dedi
Lucas Torreira'nın arkadaşı uyardı! “Aman Devrim'in adını duymasın” Magazin
Lucas Torreira'nın arkadaşı uyardı! “Aman Devrim'in adını duymasın”
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Dünya
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor