Hanımlar dikkat! 50 yaşını geçince oluyor…

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Aslı Turan, 50 yaşını geçen kadınları uyardı. Turan, 50 yaşı geçen kadınlarda sırt ağrısının kemik erimesinin ilk belirtisi olduğunu hatırlatarak, “Kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedenidir” diye konuştu.

Turan, kemik erimesinin sinsice ilerlediğine vurgu yaparak,“Kemik erimesinin ilk belirtisi olan sırt ağrısının nedeni, sırt omurlarında oluşan küçük kırıklar. Omurlardaki bu küçük kırıklar darbe veya düşme olmadan da gelişebilir. Kırıkların sayısının artışıyla da omurlarda çökme meydana gelir. Bu çökmelere bağlı olarak hastanın omurgası öne doğru eğilir, sırtında kamburluk oluşur ve boyu kısalır. Osteoporozda omur kemiklerinin yanı sıra kalça kemikleri, el bilekleri ve kaburga kemiklerinde de kırık görülme olasılığı artar” şeklinde konuştu.



Dr. Turan, şunları söyledi:



“Sırt ağrısı kemik erimesinin ilk belirtisidir. Osteoporoz bilinen adıyla kemik erimesi, kemiğin içeriğindeki mineral yoğunluğunun azalması sonucunda kemiklerin zayıflaması ve kırılgan hale gelmesi olarak tanımlanır.

Genellikle 45 yaşında ortaya çıkmaya başlayan kemik erimesi, erkeklere nazaran kadınlarda daha sık görülür. 50 yaşından sonra her 3 kadından 1’inde kemik erimesi saptanmaktadır. Kadınlarda menopoz sonrası östrojen hormonu düzeyinin azalması, kemik erimesinin önemli bir nedeni. Çünkü östrojen hormonu, kemikler üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir. Erken menopoza girilmesi veya ameliyatla yumurtalıkların alınması da aynı şekilde kemik erimesi ihtimalini artırır. Hastalık ilerlemeden, ağrı ve kırıklara sebep olmadan kemik erimesi tedavisine başvurulmalıdır”



Kemik erimesinin tanı ve tedavi yöntemleri hakkında da bilgiler veren Turan şunları açıkladı:



“Kemik erimesi tedavisinde kemik yıkımını azaltan ve yapımını artıran çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Ayrıca kalsiyum ve D vitamini destekleri de verilmektedir. Tüm ilaç tedavileri mutlaka doktor gözetiminde ve takibinde kullanılmalıdır. İlaç tedavilerinin yanı sıra kalsiyumdan zengin sağlıklı bir beslenme planı ve kişiye uygun egzersiz programı da tedavinin bir parçasıdır. Kemik erimesi tanısı alan hastaların düşme riskinde artış olması durumunda baston ve yürüteç gibi yardımcı yürüme cihazları kullanılması önerilir.”

DHA