Hanımlar dikkat!

Güzel ve sağlıklı bir cilde kavuşabilmenin en önemli sırrı doğru yüz temizliğinden geçmektedir fakat hepimiz ne kadar özen göstersek de yüz temizliği konusunda bazı hatalar yapabilmekteyiz. Hepimiz ne kadar özensek de yüz temizliğinde bazı hatalar yaparız. Peki, ne yapmalı? İşte o hatalar...

YANLIŞ ÜRÜNLER

İyi bir temizliğin birinci kuralı iyi bir temizleyiciye sahip olmak. Başarılı bir temizleyici ürün, cildinizdeki kir, yağ ve makyaj kalıntılarını tamamen temizlemeli. Fakat bunları yaparken cildin doğal görünümünü bozmamalı.

FAZLA YIKAMAK

Eğer aklınıza her geldiğinde cildinizi yıkarsanız, cildinizin doğal yağ dengesini bozmuş olursunuz. Cildin yağ dengesi bozulduğunda da cilt tahriş olabilir ve kötü bir görüntü ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden yüzünüzü sürekli yıkamamaya dikkat etmeli.

PEELİNG

Peeling ciltteki ölü deriyi soymaya yarayan bir bakım yöntemidir. Bu yöntemi haftada 2 kereden fazla uyguladığınız zaman cildiniz zarar görebilir. Bu yüzden ister keseyle olsun, isterseniz de kremlerle olsun haftada 2 kereden fazla peeling uygulaması yapmamanız gerekmekte.

NEMLENDİRİCİ

Cildinizi temizledikten sonra, hava alması için biraz bekliyor, nemlendiriciyi hemen sürmüyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Nemlendiricinin daha hızlı nüfuz edebilmesi için yüz temizliğinden hemen sonra nemlendiricinizi sürmeniz gerekmektedir.

DURULAMA

Cildiniz temizlemek için kullandığınız ürünleri yeteri kadar durulamadığınız taktirde gözeneklerinizi tıkar ve cildinize zarar verebilirsiniz. Yüzünüzü yıkarken durulamak için ayıracağınız fazladan bir kaç saniye, yüz yıkama rutininizi oldukça verimli bir hale getirebilir. Alın çizgisi, çene altı ve yanak kenarları gibi ulaşılması güç yerleri duruladığınızdan da emin olun.

SICAK SU

Eğer gözeneklerinizin açılması için aşırı sıcak su kullanıyorsanız yanlış yapıyorsunuz demektir. Aşırı sıcak su cildin yağ dengesini bozduğu için, cilde zarar vermektedir. Bu yüzden cilt sağlığınız için ılık su kullanmanız gerekir.

YÜZÜ HAVLUYLA SİLMEK

Yüzümüzü yıkadıktan sonra hemen bir havluyla kurulamak için ovuştururuz fakat bu çok yanlış bir harekettir. Havluyla yüzünüzü kurularken yavaş hareketlerle, cildinizi ovuşturmadan kurulamanız gerekmekte.