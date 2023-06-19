Hanımlara özel bir maske…

Cildin sağlıklı ve genç görünmesi için düzenli beslenmek gerekir. Fakat bunların yanında sağlığımız için yediğimiz besinleri, maske olarak da kullanabiliriz. İşte yaban mersinli maske tarifi…

Hanımlara özel bir maske…

Yaban mersini ve balın karışımından oluşan bu maskeyi kullanarak cildinizdeki mükemmel değişimi göreceksiniz. İltihapları iyileştirerek, cildinizi besleyecek.

Ferah, temiz, ışıltılı ve sağlıklı bir cilt için düzenli olarak cildinize iyi gelen ürünlerle maske yapmanız gerekmektedir. Yaban mersini, bal ve şekerden oluşan maske cildinize farklılık katacak.

Yaban mersini ve balın faydaları saymakla bitmiyor. Vücuda ve sağlığa bu kadar çok etkisi olan iki ürünü maske olarak da cildinize sürdüğünüzde farklılığı göreceksiniz. Yaban mersini C vitamini deposudur. Yaban mersini ile balın birleşmesiyle oluşan maske sayesinde cildinizde oluşan iltihaplanmalara çözüm olacak. Bu maske ile cildinize hem bakım yapacak hem de ölü derilerden kurtulacaksınız.

Malzemeler

2 yemek kaşığı bal

Yarım kase yaban mersini

1 çay kaşığı şeker

Hazırlanışı

Yaban mersini ezilir, bir kaseye alınır. Şeker ve balı da ekleyip karıştırınız. Daha sonra temiz cildinize bu maskeye güzelce yayınız. Avuç içinizle 4 hafifçe masaj yapınız ve 15 dakika bekletiniz. Daha sonra ılık suyla yıkayınız. Cildinizdeki etkiyi anında fark edeceksiniz…

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