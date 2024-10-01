Haniye gerçeği iki ay sonra ortaya çıktı! Türkiye'nin uyarmasına rağmen yaptığı hatayı hayatıyla ödedi

Aydınlık gazetesinden İsmet Özçelik dünkü yazısında, iki ay arayla öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Haniye’nin, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yemin töreni için Tahran’da olduğunu hatırlatan Özçelik, Nasrallah’ın da yemin töreni için İran’a gitmek istediğini belirtti.

İran’ın Nasrallah’a “güvenliğini sağlayamayız gelme” dediğini ancak aynı uyarıyı Haniye’ye yapılmadığı iddialarının ortalıkta dolaştığını da aktaran Özçelik, “Nasrallah Şii, Haniye Sünni. Bu nedenle farklı bir tutum izlenmiş. Bir sürü yalan dolan…” diye yazdı.

"BAŞUCUNDAYMIŞ"

Haniye suikastinin nasıl yapıldığını da anlatan Özçelik, gazeteci Hande Fırat’ın açıklamalarını hatırlatarak, dikkat çeken telefon ayrıntısını açıkladı.

Türkiye’nin Hamas lideri Haniye’yi cep telefonu konusunda uyardığının altını çizen Özçelik, Haniye’nin uyarıları dikkate almadığını belirterek, “Telefonla sürekli yazışmış. O gece salonda cep telefonu elinde uyuklamış. Koruması kaldırıp odasına götürmüş. Yatağında telefon yine başucundaymış. CIA-MOSSAD telefonu vurmuş. Haniye de yaşamını yitirmiş” ifadelerini kullandı.