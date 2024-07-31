Haniye suikastı sonrasında Özgür Özel: Öldürülmesi cinayettir!

İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan İsmail Haniye koruması ile beraber hayatını kaybetti. Suikast sonrasında Hamas’ın nasıl cevap vereceği ve saldırının İran topraklarında gerçekleşmesi sonucunda intikam alınacağını kaydeden İran’ın tepkisinin ne olacağı merak konusu oldu.

Suikast sonrasında Rusya ve Çin’in yanı sıra bölge ülkelerinden ve siyasi liderlerden üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eskişehir’de gündeme dair açıklamalarda bulunan CHP lideri Özgür Özel, Haniye’nin suikasta uğramasının ardından şu açıklamada bulundu:

“Biz nerede bir şiddet varsa nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail'in Filistin'e yaptığı devlet teröründe duruyoruz. Ama Hamasın Ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü. Suçsuz insanlar öldü.

Ama orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz diye 40 bin kişi öldürdüler. Hala daha durmuyorlar. Netanyahu’yu Amerika'da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır.

Netanyahu gibi birisine çocuk, kadın katiline, ambulans, hastane vurdurtan, ekmek kuyruğundaki insanlara ateş attırtan bir insanlık suçlusuna bir soygunun suçlusuna belki ileride bu noktaya gelecek iş.

Bunun tanımı odur ve uluslararası camia bunu eninde sonunda kabul etmek zorunda kalacak. Alkış tutanlar bu şiddetin devamından sorumludurlar. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz.

Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın akan her damla kan akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır.”