Haniye suikastında bomba iddia. Odaya aylar önce gizlice yerleştirildi uzaktan kumandayla patlatıldı

Haniye, Salı günü İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitmişti. New York Times’a konuşan yetkililer, Haniye'nin ölümüne yol açan bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını belirtti.

"HANİYE UZAKTAN KUMANDALI BİR BOMBA İLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Habere göre, patlama sırasında camlar kırıldı ve yerleşkenin bir kısmı zarar gördü, ancak binada ciddi bir hasar oluşmadı. Bu durum, olayın füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

"BOMBA BİNAYA GİZLİCE YERLEŞTİRİLDİ"

Yetkililer, patlayıcı cihazın yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice yerleştirildiğini ifade etti. İranlı yetkililer, patlayıcının hassasiyetinin, 2020'de Mossad tarafından İranlı nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh’in öldürülmesinde kullanılan uzaktan kumandalı makineli tüfeğe benzediğini belirtti.

MAHALLELİLER BİR PATLAMA SESİ DUYMUŞ

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilen bölgede, Anadolu Ajansı’nın sosyal medya aracılığıyla ulaştığı mahalle sakinleri, Haniye’nin kaldığı yerleşkenin etrafındaki güvenlik tedbirlerinin iki gün önceden sıkılaştırıldığını ifade etti. Sakinler, birçok yolun kapatıldığını ve konvoya özel güvenlik araçlarının eşlik ettiğini gözlemlediklerini aktardı. Suikast gecesi ise, sakinlerden biri gece 02.00 civarında hafif bir patlama sesi duyduğunu belirtirken, bir diğeri küçük bir patlama sesi işittiğini söyledi.