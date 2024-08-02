Haniye suikastında bomba iddia. Odaya aylar önce gizlice yerleştirildi uzaktan kumandayla patlatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Haniye suikastında bomba iddia. Odaya aylar önce gizlice yerleştirildi uzaktan kumandayla patlatıldı

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi. Haniye'nin ölümüne, kaldığı misafirhaneye gizlice yerleştirilen uzaktan kumandalı bir bombanın neden olduğu iddia edildi.

Haniye, Salı günü İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitmişti. New York Times’a konuşan yetkililer, Haniye'nin ölümüne yol açan bombanın uzaktan kumanda ile patlatıldığını belirtti.

"HANİYE UZAKTAN KUMANDALI BİR BOMBA İLE ÖLDÜRÜLDÜ"

Habere göre, patlama sırasında camlar kırıldı ve yerleşkenin bir kısmı zarar gördü, ancak binada ciddi bir hasar oluşmadı. Bu durum, olayın füze saldırısı olma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor.

"BOMBA BİNAYA GİZLİCE YERLEŞTİRİLDİ"

Yetkililer, patlayıcı cihazın yaklaşık iki ay önce Tahran'daki Devrim Muhafızları binasına gizlice yerleştirildiğini ifade etti. İranlı yetkililer, patlayıcının hassasiyetinin, 2020'de Mossad tarafından İranlı nükleer bilimci Mohsen Fakhrizadeh’in öldürülmesinde kullanılan uzaktan kumandalı makineli tüfeğe benzediğini belirtti.

aa.png

MAHALLELİLER BİR PATLAMA SESİ DUYMUŞ

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtilen bölgede, Anadolu Ajansı’nın sosyal medya aracılığıyla ulaştığı mahalle sakinleri, Haniye’nin kaldığı yerleşkenin etrafındaki güvenlik tedbirlerinin iki gün önceden sıkılaştırıldığını ifade etti. Sakinler, birçok yolun kapatıldığını ve konvoya özel güvenlik araçlarının eşlik ettiğini gözlemlediklerini aktardı. Suikast gecesi ise, sakinlerden biri gece 02.00 civarında hafif bir patlama sesi duyduğunu belirtirken, bir diğeri küçük bir patlama sesi işittiğini söyledi.

Son Haberler
Toplu taşıma kullananlar havalara uçacak. Resmen ücretsiz oldu Ekonomi
Toplu taşıma kullananlar havalara uçacak. Resmen ücretsiz oldu
Lens kullanırken hassas noktalar ortaya çıktı. Dikkat edilmezse hastalık saçıyor Sağlık
Lens kullanırken hassas noktalar ortaya çıktı. Dikkat edilmezse hastalık saçıyor
Evi arsası olanlar için sadece birkaç gün kaldı. Başvurmayan elindekini kaybedecek Ekonomi
Evi arsası olanlar için sadece birkaç gün kaldı. Başvurmayan elindekini kaybedecek
Hacıosmanoğlu tehdit etti: Geçmişimize baktıklarında neler yapabileceğimizi tahmin edebilirler Spor
Hacıosmanoğlu tehdit etti: Geçmişimize baktıklarında neler yapabileceğimizi tahmin edebilirler
Soylu’nun Erdoğan’dan istediği makam! Verilmezse o partinin kapısını çalacak Gündem
Soylu’nun Erdoğan’dan istediği makam! Verilmezse o partinin kapısını çalacak
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi ortaya çıktı Gündem
Avcılar’da fabrikada çıkan yangının etkisi ortaya çıktı
Ali Yerlikaya açıkladı. 23 ilde operasyon Gündem
Ali Yerlikaya açıkladı. 23 ilde operasyon