Haniye'nin cenaze töreninin tarihi belli oldu

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın görevi devralma töreni için bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti.

Haniye'nin ölümüne dair uluslararası tepkiler sürerken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir açıklama yaptı.

CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ KATAR'DA OLACAK

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Davutoğlu, Haniye'nin cenaze töreninin Cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da yapılmasının planlandığını duyurdu.

Davutoğlu'nun paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Gerçek liderler, temsil ettikleri toplumun kaderini paylaşanlardır. 2006 yılında ABD yönetimi dahil tüm dünyanın açık ve objektif seçim olarak tanıdığı son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak Başbakan olarak atanan, İsrail’in 2009, 2012 ve 2014 saldırılarında işgale karşı direnişe liderlik eden ve son soykırımda yakın aile fertlerini kaybeden değerli dostum ve kardeşim İsmail Haniye’nin şehadeti, kendisinin hayatını adadığı Filistin halkıyla olan kader ortaklığının bir işareti olarak değerlendirilebilir. 2012 yılında Gazze’ye yapılan İsrail saldırısında evinde ziyaret edip Şifa hastanesine gittiğimde cesaretine tanık olmuştum. Çocuklarının ve torunlarının şehadeti sonrası İstanbul’da görüşüp, 'onların diğer Filistinlilerden farkı yok, şehadetleri mübarek olsun' demişti.

Geçtiğimiz hafta telefonda görüştüğümüzde de Gazze soykırımına ve Netanyahu’nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına karşı aldığım tavır için teşekkür etmişti. Bu sabah Halid Meşal ile görüştüm ve taziyelerimi ilettim. Cenazenin Cuma günü Doha’da kaldırılmasını planladıklarını belirtti. Allah şehadetini kabul eylesin ve kahraman Gazze halkının zaferine vesile kılsın."