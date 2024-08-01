Haniye'ye Tahran'da tören. Namazını Hamaney kıldırdı

Hamas lideri Haniye, İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonrasında hayatını kaybetti. Haniye’nin hayatını kaybetmesinin ardından İran’ın Tahran kentinde cenaze namazı kılındı. Namaz alanına kısıtlı sayıda insan alındı. Cenaze namazının öncesinde ABD ve İsrail için intikam sloganları atıldı.

Cenaze namazını İran dini lideri Hamaney kıldırdı. Namaza İran’ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı. Namaz Tahran Üniversitesi yerleşkesinde kılındı.

Namaz sonrasında büyük bir kalabalık üniversitenin yanındaki İnkılap Meydanında toplandı.

CENAZE NAMAZI KATAR’A GÖNDERİLECEK

İsmail Haniye’nin cansız bedeni, İran’daki cenaze töreninin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

İNTİKAM YEMİNLERİ EDİLDİ

Namaz öncesinde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Haniye’ye yapılan suikastın ABD’nin koordinasyonu ile yapıldığını iddia etti. Namaza katılan binlerce İranlı Haniye için yas tutarken ABD ve İsrail için intikam yeminleri edildi.