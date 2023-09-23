Hans Vanaken'den Beşiktaş sözleri: Gol iptal edilmeliydi

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakibi Club Brugge forması giyen Hans Vanaken, temsilcimizin attığı golün iptal edilmesi gerektiğini ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hans Vanaken'den Beşiktaş sözleri: Gol iptal edilmeliydi

Editör: Ufuk Cingöz

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Club Brugge 77. dakikada Vanaken ile öne geçerken, Beşiktaş golü 88. dakikada Cenk Tosun ile buldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Hans Vanaken, Beşiktaş'ın golünden önce kendisine faul yapıldığını ifade etti.

Golün iptal edilebileceğini söyleyen Vanaken, "Bilinçli olduğunu söylemiyorum ama tam yüzüme darbe geldi. Kan durup dururken akmıyor, değil mi? Bence Beşiktaş'ın golü iptal edilebilirdi. Eğer iptal edilse maçı kazanırdık. Beşiktaş'ın o gol dışında tek bir şansı bile yoktu. Harika oynadık ve rahatlıkla üç ya da dört gol atabilirdik." şeklinde konuştu.

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