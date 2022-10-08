Fenerbahçe'nin yıldızı Alman Milli Takımı'na gidecek mi

Alman basınında yer alan haberde Hamann, "Mergim Berisha, fiziksel olarak harika bir oyuncu. Rakipleri sürekli rahatsız ediyor" dedi.

Hamann, Katar'daki Dünya Kupası için Berisha'yı önerirken, "Neden Dünya Kupası'nda olmasın? Niclas Füllkrug gibi bir oyuncu konuşuluyorsa, Berisha hakkında da konuşmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Öte yandan haberde Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick'e gönderme yaptığı belirtilen eski ünlü oyuncu, "Berisha elbette bir çözüm olabilir. Gerçek bir santraforu gözden kaçırıyoruz. Bence Berisha en güzel çözüm. Neden böyle bir oyuncu davet almasın ki?" diye konuştu. Berisha, Augsburg'da 4 maçta 1 gol 2 asist üretti.