Hapis cezalarıyla aranan 3 kişi yakaladı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bir operasyon başlattı. Yapılan araştırmalarda, N.Ş.'nin cinsel istismar suçundan 2 yıl 6 ay, M.B.'nin silahla tehdit suçundan 1 yıl 6 ay ve S.Y.'nin basit tehdit suçundan 18 gün hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Şüphelilerin izini süren polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişiler, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.