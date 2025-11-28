YouTube'da yaptığı bir yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla 21 Haziran'da gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini açıklamıştı. Hapis cezası sonrası Altaylı'dan hamle geldi.

YOUTUBE'DAKİ YAYINLARINA YENİDEN BAŞLAYACAK

Gazeteci Fatih Altaylı, tutuklanmasının ardından YouTube kanalında yayınlarını sürdürmüş ve cezaevinden gönderdiği notlar ile siyaset gündemine ilişkin yorumlarını ve kulis bilgilerini takipçileriyle paylaşmaya devam etmişti.

Onlar TV yayınında konuşan gazeteci Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını açıklayıp, "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

BAROLARDAN FATİH ALTAYLI'YA VERİLEN HAPİS CEZASINA TEPKİ

Öte yandan 65 baro, gazeteci Fatih Altaylı hakkında YouTube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle verilen 4 yıl 2 aylık hapis cezasına tepki gösterdi.

İstanbul ve Ankara barolarının da yer aldığı 65 baro tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube yayınındaki ifadeleri gerekçe gösterilerek hazırlanan iddianameye istinaden yapılan yargılama neticesinde verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası ve ardından hükmen tutukluluğun devamı kararı, Anayasamız ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklere açıkça aykırıdır.

Gazetecilerin, özellikle siyasi mahiyetteki eleştiri ve açıklamaları, AİHM, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatları ışığında genişletilmiş koruma alanına sahiptir. Verilen bu ceza; ifade özgürlüğüne vurulan ağır bir darbe niteliğindedir.

'GAZETECİLİK FAALİYETİ SUÇ DEĞİLDİR'

Tutuklama, zorunlu hallerde başvurulabilecek geçici ve istisnai bir koruma tedbiridir. Gazetecinin kaçma şüphesi veya adli kontrolün yetersiz kalacağı gibi gerekçelerle, mahkûmiyet kararıyla birlikte tutukluluk halinin devamına karar verilmesi, tutuklamanın ölçülülük ve istisnailik ilkelerini açıkça ihlal etmektedir.

Bu durum, tutuklama tedbirinin amacını aşarak adeta bir cezalandırma aracına dönüştüğü izlenimini yaratmaktadır.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen hüküm ve uygulanan tutukluluk kararı, "suçta ve cezada kanunilik" ilkesi başta olmak üzere, hukuk güvenliğini ve adil yargılanma hakkını zedelemektedir.

Son dönemde muhalif gazetecilere, siyasetçilere, belediye başkanlarına, sanatçılara yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda yaşanan süreçler, yargının araçsallaştırıldığı endişesini artırmaktadır.

Demokratik bir hukuk devletinde, yargı kararlarının hukuki dayanaktan yoksun olması ve temel hak ve özgürlükleri keyfi bir şekilde kısıtlanması mümkün değildir.

Aşağıda imzası bulunan Barolar olarak Gazetecilik faaliyetinin suç olmadığını, Yargının araçsallaştırılmasına ve keyfi kısıtlamalara karşı olduğumuzu, hukukun üstünlüğünü; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerini savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."