Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından tutuklandı.

Hapis cezası bulunan FETÖ üyesi yakalandı

İHA'da yer alan haberde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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